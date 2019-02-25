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Происшествия

Доследственная проверка организована по факту отказа служб спасения в помощи замерзшему нижегородцу

26 февраля 2019 10:34  [238] Происшествия

Доследственная проверка организована по факту отказа служб спасения в помощи замерзшему нижегородцу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области 25 февраля 2019 года, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне, в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о том, что нижегородец, возвращаясь из гостей в пос. Дубравный Сормовского района, заблудился в лесу.

Из сюжета следует, что мужчина, оставшись на морозе, неоднократно звонил в службу спасения, однако помощь ему оказана не была. Спустя несколько часов мужчина смог самостоятельно добраться до больницы. В результате он лишился части обеих ног.

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