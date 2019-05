Опубликована полная программа мероприятий акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Международная акция "Ночь музеев" торжественно начнется в Нижнем Новгороде со светового шоу на фасаде академического театра драмы имени М. Горького 18 мая в 18:00. Световое шоу начнется под музыку скрипачки Ани Ли. После этого нижегородцы смогут посетить мероприятия, организованные практически во всех музеях города. В некоторых из них мероприятия начнутся еще до официального старта акции. Завершится "Ночь музеев" в 22:00.

Нижегородский кремль

18:00 - 20:45 подвал Дмитриевской башни. Квест "Тайные элементы главной башни" (сбор групп по 10-15 чел.).

Задача квеста: за 20 минут в темном подвале башни при помощи фонарей, без связи и интернета узнать основные элементы истории башни и найти ключ от выхода.

17:00-18:00 пороховая башня. Акустический концерт (сбор у сервисно-туристического центра, с внутренней стороны кремля у Дмитриевской башни; по 30 чел., каждые 20 мин).

В программе: старинные народные песнопения Светлого Христова воскресения и Великого поста.

15:00 - 18:30 – продажа мини-квеста по кремлю в сервисно-туристическом центре Нижегородского кремля (с внутренней стороны, у входа в Дмитриевскую башню).

19:00:20:30 – прием выполненных заданий квеста и проверка в амфитеатре Зачатской башни.

20:45 – торжественное подведение итогов, розыгрыш призов (амфитеатр Зачатской башни).

18:00 - 20:45 экскурсии вместе с археологом по первому ярусу Зачатской башни (вход со стороны набережной, сеансы каждые 20 минут, группами по 20 чел).

18:00 - 20:00 экскурсии на действующем археологическом раскопе церкви Симеона Столпника (с внутренней стороны кремля у Белой башни, сеансы каждые 20 минут, группами по 10 чел.).

15:00-21:00 у Зачатской башни фестиваль "Кремлевская феерия": кузница (Мастер-класс); лучный и суличный тир; метание топоров;чеканка монеты (Мастер-класс); алхимик (Мастер-класс); гончарный круг (Мастер-класс); лагерь викингов; средневековая торговля (сувениры, еда, напитки).

15:00-17:00 в амфитеатре Зачатской башни — Рыцарский турнир (бои реконструкторов в доспехах), показательные выступления клубов исторической реконструкции, бои на Тимбарах для публики.

19:00-20:45 старинные хороводы и хороводные игры для всех желающих от фольклорно-этнографического ансамбля "Вечёра" (на поляне у Ивановской башни).

20:45 – 21:00 площадка в амфитеатре Зачатской башни. Файер-шоу.

Арсенал (Кремль, 6)

Двор музея

12:00-15:00 "Муравьиные тропы"

Экскурсия для детей по Нижегородскому кремлю.

Кафе с "химическим" меню;

Объект "Идеальная формула современного искусства";

Интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать.

12:00–16:00 — мастер-классы для детей:

"Искусство на стене" - обучение рассказывать истории с помощью наклеек, которые дети сделают сами с помощью самоклеящейся бумаги и трафаретов.

"Муравьиные проделки" – мастер-класс с использованием нового детского интерактивный объект "Муравейник".

19:00 — выступление нижегородских электронных музыкантов Любишь, Scruscru и COSMICDISCOFREAKS.

Вечером посетителей ждёт мэппинг-шоу от Light-Up Collective под музыку нижегородских электронных музыкантов.

Правое крыло

Экскурсии для детей по выставкам, которые проведут нижегородские актеры:

12:00 — "Из чего же сделано это искусство" 8+ (1 этаж).

14:00 — "Искусство фотографии" 8+ (2 этаж).

16:00 — "Из чего же сделано это искусство" 8+ (1 этаж).

13:00–16:00 — экскурсии от нижегородских актеров (1 этаж):

13:30 — "Что такое бедное искусство?" — экскурсия на русском жестовом языке от Мити Моровова (1 этаж).

13:00–14:00 — мастер-класс "Униформа горожанина" художницы Анастасии Кизиловой (Санкт-Петербург) по дизайну одежды из подручных материалов 16+ (2 этаж, холл).

16:00–18:00 — перформанс в пространстве экспозиции от участников театральной мастерской проекта "Включение" и режиссера Льва Харламова (1 этаж).

Левое крыло

Мастер-классы от Light-Up Collective (Нидерланды):

12:00–13:00 — для детей от 7 до 10 лет.

13:00–14:00 — для детей от 11 до 13 лет.

12:00–16:00 — кинопоказы "Баухаус — точка на карте современности" (2 этаж).

12:00–17:00 — подборка литературы о современном искусстве в медиатеке (1 этаж).

13:30 — "Искусство на стене" — читаем книгу "Нора и маленький синий кролик" на русском языке в медиатеке 3+ (1 этаж).

15:00–16:00 — перформанс от Light-Up Collective. Художники будут рисовать публику яркими фосфоресцирующими цветами, проецируя их на стенах Арсенала (1 этаж).

15:00 — "Искусство на стене" — читаем книгу "Nora and the Little Blue Rabbit" на английском языке в медиатеке 3+ (1 этаж).

16:00 — лекция архитекторов Кирилла Пернаткина и Антона Клюкина "Цифровые камни проектирования" (2 этаж).

16:30 — лекция архитектора, разработчика инструментов вычислительного проектирования Сергея Дмитриева "Алгоритмические проектирование, инструменты и параметризм. Практическое применение алгоритмов в проектах Simplex Noise" (2 этаж).

Нижегородский государственный художественный музей (Кремль, 3)

15:00-16:30 у входа в музей. "Битва оркестров".

Выступление двух детских духовых оркестров: "Веселые ребята" ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана и "Brasswood" LIB № 9 им. А.Д.Улыбышева.

17:30 у входа в музей. "Интерпретации классики".

Открытие скульптуры "Косарь" по мотивам одноименной работы К.Малевича.

18:00 3-й этаж "Я приглашаю маму в музей".

Экскурсия по выставке живописи "Под одним небом" на французском и русском языках. Ведут учащиеся гимназии № 53.

18:00-19:00 3-й этаж, 30 зал.

Мастер-класс по песку для маленьких зрителей "Из чего же, из чего же, из чего же сделаны ваши шедевры? ".

19:00 1-й этаж. "Элементарно, Ватсон!".

Экскурсия о "говорящих" деталях в произведениях русских художников из собрания НГХМ.

22:00-23:00 Первый этаж. Час музыки от DJ Topchy

Дом Сироткина (Верхневолжская набережная, 3)

18:00 -19:00 у входа в музей. Час музыки от DJ Topchy

19:00-21:00 музейный дворик. "Ода двору".

Музыкально-поэтическая программа в исполнении бардов города.

19:00-19:20 и 20:00-20:20 2-й этаж "Идеальное в реальном".

Экскурсия по залу итальянского искусства.

19:20-20:00 и 20:20-21:00 2-ой этаж

Выступление и мастер-класс от школы исторического танца "Зачарованный лес".

21:00-22:00 зал К.Е. Маковского "Мастерство в деталях".

Экскурсия по картине К.Маковского "Воззвание Минина" с фонарем.

Музей-заповедник "Щёлоковский хутор" (ул. Горбатовская, 41)

16:00 – 21:30

Анимационная программа "Балаганчик".

Кукольные спектакли, воспроизводящие сюжеты назидательных басен, от сотрудников библиотеки им. Гагарина.

Представления народного театра и уличного театра "Бусё".

Конные трюки от клуба "Нижегородское Ландо".

"Жонглёрские штучки барона Мюнхгаузена" от школы "Джагл".

Лекции, посвящённые магии народного костюма.

Экологическая викторина.

Мастер-классы по игре на традиционных струнных инструментах.

Площадки, посвящённые исторической реконструкции: викинги из клуба "Шторм" и царские стрельцы из "Стрелецкого полка", наёмники XVII столетия и бойцы РККА из клубов "Партизанъ", "Нижегородский связист" и "Медсанбат".

21:30 "Барабанный ураган" от студии этнических барабанов "Ветер Фанга".

22:00 этновечеринка ФЭА "Свети-Цвет".

Усадьба Рукавишниковых (Верхневолжская набережная, 7)

12:00-24:00 в бальном зале - благотворительная акция "У рампы истории" (приурочена к "Году театра").

18:00 – 24:00 театрализованные зарисовки в интерьерах старинного особняка

Музыкальное сопровождение (в залах музея и на Верхне-Волжской набережной)

19:00 – 21:00 мастер-классы по изготовлению открытки (1 этаж).

Мультимедийный исторический парк "Россия-моя история" (ул. Совнаркомовская, 13)

19:00-23:00 квест в режиме нон-стоп в атмосфере итальянского уличного театра.

Выставочный зал "Покровка, 8" (ул. Большая Покровская, 8)

19:00 творческая встреча с художником, коллекционером, автором "Игрушечного музея" Александром Лавровым.

20:30 лекция "Детектив в литературе и кино" (к 160-летию со Дня рождения Артура Конан Дойла) и показ диафильма "Пестрая лента" по одноименному рассказу писателя.

Лектор: Игорь Бельский — аспирант кафедры зарубежной литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ведущий кинолекториев в ИФИЖ ННГУ.

Арт-галерея "Кладовка" (Большая Покровская,8 (дворик)).

19:00 "Театр у микрофона" представляет музыкально-поэтический вечер "И чувства нежные я Лирой...".

Выступления нижегородских музыкантов, писателей и поэтов, которые будут читать свои произведения, посвященные театру (Денис Липатов, Дмитрий Ларионов, Олег Макоша, Максим Алешин и другие).

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области (Большая Покровская, 43)

18:00-18:30 выступление детского ансамбля "Ноктюрн".

18:00-22:00 ярмарка мастеров и мастер-классы.

19:00 мастер-класс "Жбанниковская свистулька". Гости познакомятся с тонкостями работы мастера и сделают своими руками сувениры на память (количество мест на мастер-классе ограничено, все материалы предоставляются).

В 19:00 и в 20:00 — бесплатные сборные экскурсии по экспозиции Музея истории художественных промыслов Нижегородской области.

20:00 мастер-класс "Художественная набойка по ткани".

21:00 вручение призов победителям мобильной игры-викторины "Дорога ложка к обеду" (викторина доступна для мобильных устройств с сканером QR-кода).

Нижегородский государственный выставочный комплекс (пл. Минина и Пожарского, 2/2)

11:00-23:45

Персональная выставка произведений нижегородского художника Михаила Полякова "Полтос". Живопись. (Правое крыло первого этажа)

Фотопроект "Свет фресок Дионисия". Уникальные фотографии фресок Ферапонтова монастыря Вологодской области. Автор проекта – московский фотохудожник Юрий Холдин (1954-2007). В его фотоработах сохранены в первозданном виде фрески, созданные Дионисием более 500 лет назад. (Левое крыло первого этажа)

Выставка декоративно-прикладного искусства "Пространство весны. Гобелен и батик Галины Груздевой". (Левое крыло первого этажа)

11:00-18:00 выставка произведений Народного художника России "Романтический реализм И.М. Орлова"

15:00 авторский мастер-класс Михаила Полякова. Предупредить об участии лучше по телефону 419-62-66.

19:00 "Майский балаганчик" (продолжение новогодней детской программы повышения театральной культуры).

Создание коллажа (русские народные сказки), декораций и кукол для кукольного театра.

20:00 – мастер-класс Галины Груздевой (технология гобелена).

Музей – квартира А.М. Горького (ул. Семашко,19)

16:00 – 21:00 программа "В гостях у А.М. Горького – писателя и драматурга".

17:00 – 23:00 программа "Дачники" – это меткий выстрел", посвященная 115-летию пьесы "Ночлежка". Первые постановки пьесы М. Горького "На дне" на сценах мира".

21:00 – 22:00 вечер в гостиной М. Горького "Образ театра в мировой живописи".

22:00 – 23:00 экскурсия – квест c фабулами и трактовками "А.М. Горький и театр".

18:00, 18:15, 18:30 "Драматургический дворик". Чайный антракт.

18:00- 20:00 мастер-класс "Театральный реквизит"

Запись на бесплатное посещение вечера в гостиной и экскурсии по электронной почте или телефону: muzey.gorkogo@gmail.com, 436-16-51.

Литературный музей (ул. Минина, 26)

16:00 -23:00 экскурсии "ДрамаТУРG", "Снимается с репертуара"

18:00-19:30 экскурсия "Смена декораций"

встреча-беседа "Литературный музей: сегодня и завтра" о предстоящей реставрации здания особняка В.М. Бурмистровой, в котором располагается Литературный музей, о настоящем и будущем музея. К участию в беседе приглашена О.И.Наумова – редактор нижегородского издательства "Кварц", в котором вышел альбом "Вокруг купеческого особняка", дающий возможность по-новому взглянуть на историю старинного дома, в котором находится музей.

19:30 розыгрыш "Счастливого билета". С 18:00 каждый гость сможет получить билет, номера которых будут разыграны. Участников розыгрыша ожидают ценные призы.

19:30-21:00 музыкальный концерт "Муза".

В программу концерта входит исторический комментарий и музыкальные сочинения, которые исполнялись в доме М. Горького в Москве: произведения Н. Паганини, Г. Венявского, Э. Изаи, С. Рахманинова, П. Чайковского, К. Дебюсси, Н. Метнера, М. Балакирева, а также русские песни.

Музей детства А.М. Горького "Домик Каширина" (Почтовый съезд, 21):

16:00- 23:00 выставка "Повесть "Детство"- вечная русская книга"

виртуальная выставка "Круг чтения Алеши Пешкова" (книги из фондовой коллекции Музея А.М. Горького)

экспресс-выставка "Детство" на сценах театров России" (афиши театров, на сцене которых в разные годы была поставлена повесть "Детство")

экспресс-выставка "Город детства" (фото старого Нижнего с описанием этих мест из произведений М.Горького "Детство", "В людях")

16:00 - мастер- класс по созданию Бумажного кружева "Волшебные ножницы или чудеса из бумаги"

16:00- 18:00

творческое чтение отрывка из произведения А.М.Горького "Театральные подмостки"

инсценировка фрагментов повести "Детство", сказки "Воробьишко"

интерактивная программа "Добрые сказки старого кота"

17:00 встреча с актрисой ТЮЗа, исполнительницей роли Алеши в спектакле

18:00 мастер класс по изготовлению тростевых кукол для домашнего театра – персонажей сказки А.М.Горького "Воробьишко"

игра–загадка "Музей в ларце"

16:00-23:00 тематические экскурсионные сеансы

Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а)

19:00 проект "Музей моей бабушки" (выставка фотографий и вещей посетителей музея, которые ассоциируются у них с бабушками).

16:00 – 00:00 посещение исторической экспозиции "От дагерротипа до наших дней"

16:00, 17:00, 18:00, 19:00; 20:00, 21:00; 22:00 бесплатные экскурсии (длительность 15-20 минут).

18:30 -18:45, 19:30-19:45 показ советских диафильмов. Количество мест ограниченно, запись предварительная по тел.: 437 37 43

16:00 – 00:00 бесплатное посещение выставок музея

фотосессия в музее в историческом стиле.

Музей А.Д. Сахарова ( пр. Гагарина, 214)

14:00 – литературный микрофон "Лирика свободы". Мероприятие посвящено 98-й годовщине со дня рождения А. Д. Сахарова.

16:00, 18:00, 20:00 – историко-познавательная программа "Жизнь прожитая на одном дыхании": демонстрация документального фильма "Андрей Сахаров", проведение обзорной экскурсии по музею, демонстрация выставки "Из истории рода Сахаровых".

16:00 - 22:00 – музейный кинопоказ: демонстрация документального фильма "Горький. Сахаров".

Музейно-выставочный центр "Микула" (ул. 50-летя Победы, 25)

17:45-18:00 концерт ансамбля "Сударушка"

18:00-19:00 фильмотека для малышей (советские мультфильмы)

программа "Очевидное в невероятном"

18:00-20:00 чемпионат по дворовым играм

зона караоке

18:00-21:00 презентация клуба ИР и ПВ "Окский берег"

18:00-21:30 советская фотозона

18:00-22:00 работа зоны по сбору историй и фотографий "Истории советского двора"

19:00-20:00 мастер-класс по рисованию "Плакатная эстетика"

19:00-19:20 презентация книги Ивана Калмыкова "Товарищ район"

19:00-21:00 фильмотека советских фильмов

игротека с советскими играми

20:00-22:00 лекция "Страшилки советской поры"

Галерея "9Б!" (ул. Октябрьская, д. 9б)

14:00 – 20:00 выставка молодого московского художника Александра Голынского "GLITCH KITCH/ ГЛИТЧ КИТЧ"

15:00 – 19:00 экспериментальный салон арт-гаданий (определение судьбы по линиям и мазкам, поиск прошлого в футуризме, настоящего – в сюрреализме, поиск своего альтер-эго среди современных художников)

Музей "Кварки" (ул. Родионова, 165. ТЦ "Ганза")

11:20 – "Гигантские мыльные пузыри" – шоу на главной сцене музея (0+);

12:00, 14:00 – "Юный автолюбитель" – гонки на бебикарах (5+);

13:00, 16:00, 19:30 – экскурсия "Прикоснись к науке" (6+);

15:00 – "Химическое шоу" (яркие и зрелищные эксперименты на главной сцене музея);

17:00, 17:30 – ярмарка мастеров: "Создай своего робота-художника", "Создай свой механический мультик" (free pay);

18:00 – презентация научного спектакля "Чудесный гараж Дяди Хью" (8+);

19:00, 20:00, 21:00 – "Нанокам". Путешествие в Биомир, сферический кинотеатр (10+);

20:00 – семейный тренинг "Изобретай как Леонардо Да Винчи".

В течение всего дня: "Тест Беннета", проверьте свои технические способности; Mindball, забейте гол силой мысли ( 6+).

Участие во всех мероприятиях бесплатно для посетителей, купивших входной билет в музей за 400 руб. Количество участников ограничено.

(6+)