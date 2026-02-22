В Городце открыли комплекс, где показывают процесс приготовления пряников Культура и отдых

Фото: Александр Мудров/ Telegram

В Нижегородской области появился новый туристический объект, где можно увидеть, как делают пряники. Комплекс пряничного производства открылся в Городце, сообщил в своем телеграм-канале глава муниципального округа Александр Мудров.

По его словам, запуск площадки совпал с обсуждением новостей о включении Городца в "Золотое кольцо". Мудров отметил, что эту тему вместе с коллегами поднимали на встрече, посвященной подведению итогов туристического сезона 2025 года, где также поздравили "пряничных новоселов".

Городецкий округ входит в число самых востребованных направлений для поездок по Нижегородской области. Сейчас для туристов работают 37 классифицированных коллективных средств размещения, общий номерной фонд превышает 1500 номеров.

Кроме того, в ближайшие три года при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в округе планируют построить еще три объекта размещения.

"Уверен, Городец займет достойное место среди городов нового "Золотого кольца России", сохранив свою самобытность и историческое наследие", — подчеркнул чиновник.

Ранее Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце.

Напомним, что летом состоялось открытие музея Городецкой росписи.