В Городце открыли комплекс, где показывают процесс приготовления пряников

Фото:
В Нижегородской области появился новый туристический объект, где можно увидеть, как делают пряники. Комплекс пряничного производства открылся в Городце, сообщил в своем телеграм-канале глава муниципального округа Александр Мудров.
По его словам, запуск площадки совпал с обсуждением новостей о включении Городца в "Золотое кольцо". Мудров отметил, что эту тему вместе с коллегами поднимали на встрече, посвященной подведению итогов туристического сезона 2025 года, где также поздравили "пряничных новоселов".
Городецкий округ входит в число самых востребованных направлений для поездок по Нижегородской области. Сейчас для туристов работают 37 классифицированных коллективных средств размещения, общий номерной фонд превышает 1500 номеров.
Кроме того, в ближайшие три года при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в округе планируют построить еще три объекта размещения.
"Уверен, Городец займет достойное место среди городов нового "Золотого кольца России", сохранив свою самобытность и историческое наследие", — подчеркнул чиновник.
Ранее Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце.
Напомним, что летом состоялось открытие музея Городецкой росписи.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+