Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Культура и отдых

Дореволюционный пузырек нашли во время ремонта в Доме Эвениуса

26 февраля 2026 16:01 Культура и отдых
Дореволюционный пузырек нашли во время ремонта в Доме Эвениуса

Фото: телеграм-канал "Дом Эвениуса"

В историческом Доме Эвениуса в Нижнем Новгороде во время ремонтных работ обнаружили старинный стеклянный пузырек. Об этом сообщает телеграм-канал "Дом Эвениуса". 

Находку сделали при замене одной из плашек паркета между первым и вторым этажами. Пузырек находился в перекрытии пола. По внешнему виду он относится к дореволюционному периоду.

Так как в здании жил провизор Николай Эвениус, в культурном пространстве предполагают, что находка могла использоваться в аптечном деле. Бутылочку планируют изучить и продезинфицировать, после чего он станет частью музейной экспозиции.

"Возможно, ей пользовался сам аптекарь Эвениус! И все эти годы пузырек лежал в полу и ждал своего часа, чтобы стать почетным экспонатом", - отметили авторы сообщения. 

Напомним, дом расположен в Трехсвятском квартале, он принадлежал Николаю Эвениусу — представителю известной династии провизоров и внуку Георга Эвениуса, основавшего в 1782 году первую аптеку в Нижнем Новгороде. Сегодня обновленное пространство объединяет музей, театр и кафе. Оно было открыто осенью 2025 года после масштабной реставрации. 

ОКН
