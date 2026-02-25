Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Культура и отдых

В Госдуме предложили признать песню "Сигма-бой" пропагандой нацизма

25 февраля 2026 20:06
В Госдуме предложили признать песню Сигма-бой пропагандой нацизма

Во время круглого стола о традиционных ценностях в Госдуме прозвучала инициатива приравнять песню "Сигма-бой" к пропаганде нацизма. С таким предложением выступил руководитель "Армии трезвости" и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. 

В разговоре с 360.ru он пояснил, что считает происходящее на сцене проявлением ранней сексуализации детей. По его мнению, сама композиция и манера исполнения носят деструктивный характер и фактически ведут к развращению несовершеннолетних. 

"Полное неуважение, мерзость. Эти слова, текст почитайте: "Прыгай в мою "Бентли", купи мне сумку…" Это просто мерзость, пропаганда вещизма", — отметил Болоянгов.

Отдельно он обратил внимание на фразу о том, что девушку нужно добиваться целый год. По его словам, речь там идет не о безобидных ухаживаниях.

"Я спросил у филологов, что это значит. Все сказали, это как минимум вовлечение во взрослые отношения. Это дети поют", - возмутился он.

Также он выразил недоумение тем, что подобные номера показывают на детских телеканалах, и раскритиковал внешний вид и танцы юных артисток. 

Болоянгов добавил, что уже обращался по этому поводу в Роскомнадзор, однако там нарушений не нашли. Росмолодежь тоже не усмотрела проблем.

"У меня рецензия, анализ профессионала, психиатра, и там написано, что это явно деструктив, который наносит вред психическому и моральному здоровью детей", - добавил автор инициативы.

Трансляцию "Сигма-боя" на федеральных каналах Болоянгов расценивает как пропаганду. Именно поэтому он и предложил приравнять подобные случаи к пропаганде нацизма и призвал ограждать детей от такого контента.

Ранее сообщалось, что нижегородский музыкант продаёт футболку с автографом Вани Дмитриенко за 10 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

