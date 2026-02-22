Митрополит Георгий назвал храмы Нижнего Новгорода, которые стоит увидеть Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородская земля богата храмами – их в регионе несколько сотен, и за каждым стоит своя история, своя святыня, своя судьба. Туристам здесь есть что посмотреть, да и самим горожанам порой открываются неожиданные страницы родного города. Но на что особенно обратить внимание? Об этом на встрече с главными редакторами региональных СМИ рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Одним из таких мест он назвал Крестовоздвиженский женский монастырь на площади Лядова, который сейчас приводят в порядок. В обители хранится большой крест в честь Креста Господня с вставкой размером метр на два.

"Эту святыню мы вместе с нижегородцами пронесли крестным путем в Иерусалиме в Великую пятницу", – сказал митрополит Георгий.

Также в монастыре находится икона Божией Матери "Страстная", написанная на Афоне.

Митрополит упомянул и Благовещенский монастырь, где хранится чудотворная икона "Благодатное небо". В начале 1990-х годов ее обнаружили сотрудники МЧС во время ледохода на Оке – святыня находилась на льдине.

Отдельно владыка отметил Кафедральный собор, в котором собрано 187 икон Божией Матери.

В Сормовском районе действует храм святого воина Федора Ушакова. Там находится его икона с подписями российских адмиралов.

В числе значимых святынь названа и Троицкая церковь в Высокове. В ней хранится крест, подаренный князю Димитрию Пожарскому в 1606 году за освобождение России от польских интервентов.

Уникальным митрополит назвал храм святых Жен-Мироносиц – одну из самых древних религиозных сооружений Нижнего Новгорода. У него несколько приделов: верхний, нижний, боковые.

Сейчас на Бурнаковке завершается строительство храма равноапостольной Нины Просветительницы Грузии. Он выполнен в грузинской архитектуре.

"Специально не подгадывали, но так вышло, что в этом году 1700 лет как Грузия приняла христианство", – отметил митрополит.

Освящение храма должно состояться в мае. Из Грузии пожертвованы и уже привезены иконы.

Кроме того, в городе возрожден Троицкий храм на улице Рождественской (напротив ресторана "Пяткинъ"). По словам Георгия, он станет первым в Нижнем Новгороде мозаичным храмом – площадь мозаики составляет около тысячи квадратных метров!

"Вообще у нас все храмы прекрасные. И в каждом очень интересные иконостасы", – заключил митрополит.

Ранее сообщалось, что 274 храма в Нижегородской области нуждаются в восстановлении.