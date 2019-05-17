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Общество

Александр Югов принял участие в организованной нижегородскими школьниками экскурсии

19 мая 2019 15:38  [180] Общество

Александр Югов принял участие в организованной нижегородскими школьниками экскурсии.

По сообщению пресс-службы главы региона, в Нижнем Новгороде прошла акция "Классные гиды Нижнего". Школьники провели экскурсию по маршрутам, которыми они ходят на уроки. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. Ученики лицея № 40 рассказали ему об истории улицы Грузинской.

"В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас важно, чтобы как можно больше людей знало об истории города. Не только о самых популярных объектах и памятниках, но и о тех местах, где мы бываем каждый день, но даже не задумываемся, что здесь было раньше", - отметил Александр Югов.

"Особенно приятно, когда молодое поколение проводит свободное время не с гаджетами в руках, а познавая историю, город, вовлекает в это своих родителей, одноклассников и создает качественный продукт, который необходим Нижнему Новгороду", - добавил заместитель губернатора.

Акция "Классные гиды Нижнего" - начало масштабного культурно-познавательного проекта "Я открываю Нижний Новгород". Пилотным районом для его реализации стал Нижегородский.

"В проекте 5 направлений. Сегодня реализуется первое. Оно началось с написания творческих работ "От дома до школы". Перед учениками стояла задача рассказать о том, что они видят перед собой, когда идут в школу. В проекте приняли участие 4600 из 15 тысяч обучающихся в школах Нижегородского района. Победителей этого конкурса назвали "классными гидами"", - сообщил организатор проекта Александр Сериков.

Всего на экскурсию по разным маршрутам Нижегородского района вышло 260 классов.

В будущем организаторы проекта планируют тиражировать его на все районы Нижнего Новгорода.

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