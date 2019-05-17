Дознаватель отстранен от уголовного дела по факту избиения многодетной нижегородки Общество

Дознаватель отстранен от расследования уголовного дела по факту избиения многодетной нижегородки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 мая 2019 года.

Ранее в Сормовском районе было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что в декабре 2018 года на парковке рядом с одним из домов на территории района 39-летняя владелица автомобиля, используя малозначительный повод - неправильно припаркованный по ее мнению автомобиль потерпевшей, мешающий проезду, нанесла женщине щеткой для очистки снега многочисленные удары, причинившие телесные повреждения.

В связи с некачественным производством дознания прокуратурой района вынесено постановление об отстранении дознавателя от производства дальнейшего расследования, уголовное дело передано для производства расследования другому лицу.

По фактам выявленных нарушений при расследовании уголовного дела прокурором в адрес начальника отдела полиции города внесено представление.

Ход предварительного расследования активизирован, в настоящее время дознавателем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия с целью передачи уголовного дела для утверждения обвинительного акта прокурором и направления в суд.

Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.