Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года Общество

Завершение комплексного благоустройства территории Губернаторского сада в Нижнем Новгороде перенесли на вторую половину 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Проект реализуется в рамках контракта, заключённого между ГБУ НО "Нижегородский кремль" и ГП НО "ДиРОН". Согласно условиям соглашения, в саду планируется построить амфитеатр, обустроить лестницы, подпорные стенки, пешеходные дорожки, а также провести озеленение и установить малые архитектурные формы.

Однако в процессе выполнения контракта возникла необходимость проведения дополнительных работ. В частности, речь идёт об устройстве дополнительных инженерных сетей, сооружений для отвода ливневых вод, модернизации существующей системы водоотвода, укреплении склонов и переустройстве аварийных подпорных стен.

Эти работы являются технологически необходимыми и должны быть выполнены до начала основных этапов благоустройства. В связи с этим подрядчику согласовали продление сроков реализации проекта.

Напомним, данные мероприятия проводятся для исключения подтопления участка стены в районе Зачатьевской башни.

Ранее сообщалось, что на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде выделено 3,9 млн рублей.