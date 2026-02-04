Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В медико-генетической консультации Клинического диагностического центра Нижнего Новгорода начал работать новый ультразвуковой аппарат экспертного класса. Стоимость оборудования составила около 23 млн рублей. Техника была закуплена за счет областного бюджета.

Как сообщили в облминздраве, аппарат оснащен современными допплеровскими режимами и поддерживает 3D/4D-визуализацию. Это позволяет специалистам с высокой точностью оценивать состояние плода и плаценты, отслеживать кровоток и выявлять возможные осложнения беременности уже на ранних сроках.

Изображение высокой четкости помогает изучать работу сердца, центральной нервной системы и других органов ребёнка. Благодаря встроенным алгоритмам автоматических измерений снижается влияние человеческого фактора и ускоряется процесс обследования.

По словам главврача Клинического диагностического центра Ольги Гудушиной, новая техника расширяет возможности медико-генетической консультации и делает экспертную ультразвуковую диагностику доступнее на региональном уровне.

"Это усиливает возможности медико-генетической консультации, повышает качество пренатального скрининга и помогает врачам принимать взвешенные клинические решения даже в самых непростых случаях", – отметила она.

Аппарат работает уже более месяца. За это время бесплатное обследование на нем по полису ОМС прошли 168 жительниц Нижегородской области. С пациентками работают врачи-узисты, специализирующиеся на сложной пренатальной диагностике.

"Рассчитываем, что с помощью нового аппарата наши медики будут ежегодно осматривать более двух тысяч женщин. Это важное обновление для региональной системы здравоохранения, которое поможет сохранять здоровье мам и детей", – добавила Гудушина.

В региональном минздраве напомнили, что парам рекомендуется проходить оценку репродуктивного здоровья еще до наступления беременности — в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Только в 2025 году такие обследования в возрасте от 18 до 49 лет прошли почти 300 тысяч человек.

Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

