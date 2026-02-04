Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
04 февраля 2026 12:38Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу
04 февраля 2026 12:17Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно
04 февраля 2026 12:12Сохраняют спокойствие, но мониторят погоду: как нижегородцы реагируют на погодные аномалии
04 февраля 2026 11:54Для нижегородцев открыта предварительная регистрация на участие в новом сезоне "Флагманов образования"
04 февраля 2026 11:52Более 30 тонн шишек собрали в Нижегородской области для восстановления лесов
Общество

Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате

04 февраля 2026 13:45 Общество
Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате

Фото: минздрав Нижегородской области

В медико-генетической консультации Клинического диагностического центра Нижнего Новгорода начал работать новый ультразвуковой аппарат экспертного класса. Стоимость оборудования составила около 23 млн рублей. Техника была закуплена за счет областного бюджета.

Как сообщили в облминздраве, аппарат оснащен современными допплеровскими режимами и поддерживает 3D/4D-визуализацию. Это позволяет специалистам с высокой точностью оценивать состояние плода и плаценты, отслеживать кровоток и выявлять возможные осложнения беременности уже на ранних сроках.

Изображение высокой четкости помогает изучать работу сердца, центральной нервной системы и других органов ребёнка. Благодаря встроенным алгоритмам автоматических измерений снижается влияние человеческого фактора и ускоряется процесс обследования.

По словам главврача Клинического диагностического центра Ольги Гудушиной, новая техника расширяет возможности медико-генетической консультации и делает экспертную ультразвуковую диагностику доступнее на региональном уровне.

"Это усиливает возможности медико-генетической консультации, повышает качество пренатального скрининга и помогает врачам принимать взвешенные клинические решения даже в самых непростых случаях", – отметила она.

Аппарат работает уже более месяца. За это время бесплатное обследование на нем по полису ОМС прошли 168 жительниц Нижегородской области. С пациентками работают врачи-узисты, специализирующиеся на сложной пренатальной диагностике.

"Рассчитываем, что с помощью нового аппарата наши медики будут ежегодно осматривать более двух тысяч женщин. Это важное обновление для региональной системы здравоохранения, которое поможет сохранять здоровье мам и детей", – добавила Гудушина.

В региональном минздраве напомнили, что парам рекомендуется проходить оценку репродуктивного здоровья еще до наступления беременности — в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Только в 2025 году такие обследования в возрасте от 18 до 49 лет прошли почти 300 тысяч человек.

Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что диспансер при Нижегородском кардиоцентре заработал в полную силу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Беременность Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 19:22Нижегородцы могут рассказать о склонениях к аборту на Сохрани.рф
30 января 2026 11:17Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома
12 января 2026 10:14Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных