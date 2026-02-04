Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу Общество

С 16 по 22 февраля в России будут праздновать Масленичную неделю. По традиции, в это время устраивают застолья и ходят в гости, и, конечно, пекут блины с разными начинками. Однако, несмотря на популярность этого блюда, важно помнить о его калорийности и влиянии на здоровье. Нутрициолог Наталья Войтович рассказала 360.ru, сколько блинов можно есть без вреда для организма, какие рецепты выбрать и какие начинки будут наиболее полезными.

Да, блины, несмотря на свою высокую калорийность, могут быть полезными. Они являются источником энергии благодаря содержанию углеводов. Добавление яиц и молока делает их источником белка и кальция. Кроме того, блины могут служить источником положительных эмоций, особенно в холодное время года. Тёплая пища, лучше усваивается и способствует улучшению пищеварения.

Нутрициолог пояснила, что один-два блина не принесут вреда, если у вас нет явных проблем с желудочно-кишечным трактом. Три-четыре блина могут быть приемлемы, если они приготовлены с "правильными" начинками и не являются основным приёмом пищи. Однако, если вы будете есть блины на завтрак, обед и ужин, это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Наталья Войтович рекомендует готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке, которая сохраняет полезные свойства зерна, смешивать разные виды муки - рисовую, гречневую и овсяную. Для жарки лучше использовать кокосовое масло, которое обладает противовоспалительными свойствами.

Если у вас лактазная недостаточность, проблемы с ЖКТ или акне, молоко вполне можно заменить на воду. Яйца также можно исключить, заменив их на цельнозерновую муку из зелёной гречки.

Для начинки блинов можно использовать малосолёную рыбу, натуральный йогурт, свежие или замороженные ягоды, авокадо, рубленую зелень, сметану и вяленые томаты. От сгущёнки и варенья лучше отказаться из-за высокого содержания сахара.

После обильного застолья не рекомендуется устраивать голодовку. Это может стать стрессом для организма. Лучше питаться сбалансированно, а также пить воду в течение дня. Для улучшения работы ЖКТ можно выпить тёплую воду с добавлением специй. Прогулки на свежем воздухе также способствуют нормализации работы ЖКТ и улучшению моторики кишечника.

Нутрициолог предупредила, что блины следует исключить из рациона при обострении заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или панкреатит. Если у вас ожирение или инсулинорезистентность, лучше избегать сладких и мучных продуктов.