В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
04 февраля 2026 12:38Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу
04 февраля 2026 12:17Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно
04 февраля 2026 12:12Сохраняют спокойствие, но мониторят погоду: как нижегородцы реагируют на погодные аномалии
04 февраля 2026 11:54Для нижегородцев открыта предварительная регистрация на участие в новом сезоне "Флагманов образования"
04 февраля 2026 11:52Более 30 тонн шишек собрали в Нижегородской области для восстановления лесов
Общество

Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу

04 февраля 2026 12:38 Общество
Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу

С 16 по 22 февраля в России будут праздновать Масленичную неделю. По традиции, в это время устраивают застолья и ходят в гости, и, конечно, пекут блины с разными начинками. Однако, несмотря на популярность этого блюда, важно помнить о его калорийности и влиянии на здоровье. Нутрициолог Наталья Войтович рассказала 360.ru, сколько блинов можно есть без вреда для организма, какие рецепты выбрать и какие начинки будут наиболее полезными.

Да, блины, несмотря на свою высокую калорийность, могут быть полезными. Они являются источником энергии благодаря содержанию углеводов. Добавление яиц и молока делает их источником белка и кальция. Кроме того, блины могут служить источником положительных эмоций, особенно в холодное время года. Тёплая пища, лучше усваивается и способствует улучшению пищеварения.

Нутрициолог пояснила, что один-два блина не принесут вреда, если у вас нет явных проблем с желудочно-кишечным трактом. Три-четыре блина могут быть приемлемы, если они приготовлены с "правильными" начинками и не являются основным приёмом пищи. Однако, если вы будете есть блины на завтрак, обед и ужин, это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Наталья Войтович рекомендует готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке, которая сохраняет полезные свойства зерна, смешивать разные виды муки - рисовую, гречневую и овсяную. Для жарки лучше использовать кокосовое масло, которое обладает противовоспалительными свойствами.

Если у вас лактазная недостаточность, проблемы с ЖКТ или акне, молоко вполне можно заменить на воду. Яйца также можно исключить, заменив их на цельнозерновую муку из зелёной гречки.

Для начинки блинов можно использовать малосолёную рыбу, натуральный йогурт, свежие или замороженные ягоды, авокадо, рубленую зелень, сметану и вяленые томаты. От сгущёнки и варенья лучше отказаться из-за высокого содержания сахара.

После обильного застолья не рекомендуется устраивать голодовку. Это может стать стрессом для организма. Лучше питаться сбалансированно, а также пить воду в течение дня. Для улучшения работы ЖКТ можно выпить тёплую воду с добавлением специй. Прогулки на свежем воздухе также способствуют нормализации работы ЖКТ и улучшению моторики кишечника.

Нутрициолог предупредила, что блины следует исключить из рациона при обострении заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или панкреатит. Если у вас ожирение или инсулинорезистентность, лучше избегать сладких и мучных продуктов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Масленица Питание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных