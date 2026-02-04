Сохраняют спокойствие, но мониторят погоду: как нижегородцы реагируют на погодные аномалии Общество

Фото: Анастасия Назарова

Январь в Нижегородской области стал рекордным по количеству осадков за 1,5 века. По данным центра погоды "Фобос", область вошла в топ-10 российских регионов с самым высоким снежным покровом. Февраль, в свою очередь, начался с сильных морозов.

На фоне резкого похолодания изменились цифровые привычки жителей. По данным МегаФона, 25 января — за сутки до самого холодного дня — трафик на погодные порталы в регионе вырос на 32%. Пиковое значение пришлось на 26 января, когда нижегородцы активнее всего сверялись с прогнозами перед выходом из дома.

Несмотря на рекордные снегопады и морозы, регион занял 25-е место в общероссийском рейтинге интереса к погоде. Нижегородцы оказались менее активны, чем жители Казани, Самары, Саратова, Кирова и ряда городов Урала.