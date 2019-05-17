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Бизнес

"Горячая линия" по госрегистрации юрлиц и ИП пройдет в Нижнем Новгороде 21 мая

20 мая 2019 10:30  [141] Бизнес

"Горячая линия" по государственной регистрации юридических лиц и ИП, учета физических и юридических лиц, а также предоставления сведений из государственных реестров пройдет в Нижнем Новгороде 21 мая 2019 года.

В рамках "горячей линии" специалисты отдела налоговой службы ответят на актуальные вопросы по теме. Время работы с 09:00 до 14:00.

Телефоны "горячей линии": (831) 416-22-05, (831) 419-81-41, (831) 419-82-83, (831) 419-80-70.

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