Формирование комфортной городской среды обсудили на вторых дебатах "Единой России" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Формирование комфортной городской среды обсудили на вторых дебатах участников предварительного голосования по определению кандидатов от "Единой России" на довыборы депутатов Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Вторые дебаты прошли 19 мая в Нижнем Новгороде на пяти площадках – по количеству избирательных округов. В обсуждении приняли участие 19 претендентов.

Кандидаты обсудили тему "Комфортная городская среда". В ходе обсуждения каждый из участников представил свою позицию по данной теме, различные пути решения тех или иных проблем.

По мнению генерального директора ТК "Волга, советника губернатора Нижегородской области Руслана Станчева, идущего на предварительное голосование по Канавинскому району от округа №15, благоустройство общественных пространств давно должно было стать единой городской идеей.

"Проблемы благоустройства – одни из ключевых в нашем городе. Я здесь живу и вижу, сколько накопилось нерешенных вопросов. Это большая и системная работа, здесь должен быть комплексный подход. Если мы построили сквер, то к нему нужно провести и дороги", - приводит пресс-служба слова Руслана Станчева.

"Кроме денег, а финансирование за многие годы мы получили очень серьезное, считаю, что здесь необходим жесткий и постоянный контроль. Это, в том числе, и есть депутатская работа - следить за чиновниками", - сказал Руслан Станчев.

"В прошлом году именно благодаря контролю качественно благоустроили сквер на улице Анатолия Григорьева. Мы можем и должны объединяться ради простых понятных идей. Например, начать с освещения в городе, с которым у нас есть серьезные проблемы. Сделать город чистым и светлым - это именно такая идея", - отметил он в своем выступлении.

Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области, участник предварительного голосования от Ленинского района по избирательному округу №9 Татьяна Скоробогатова уверена, что при проведении благоустройства, прежде всего, следует учитывать мнение жителей.

"Важно не только построить масштабный объект, установить площадку для детских игр и занятий спортом, или провести реконструкцию сквера или парка, а сделать это качественно, чтобы объект стал востребованным и интересным для всех жителей. Их инициативы и предложения должны быть в приоритете", - заявила Татьяна Скоробогатова.

Также она считает одним из главных условий эффективной реализации проектов персональную ответственность депутатов и чиновников.

"Хочу отметить, что в этом году будет осуществляться персональный контроль за реализацией проектов как со стороны депутатов разного уровня, так и населения. Сформированы общественные советы из активистов, неравнодушных жителей. Также за каждым объектом закреплены конкретные депутаты, которые будут лично отвечать за ход и качество работ", - подчеркнула Татьяна Скоробогатова.

О праве и важности участия жителей в проектах по формированию городской среды говорил и директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, участник предварительного голосования от Сормовского района по округу №21.

"При определении приоритетного проекта по благоустройству самый важный и единственный критерий - это мнение жителей. Именно сормовичи должны решать, что появится первым: автомобильная развязка на ул.Циолковского или метро, или где лучше оборудовать пляж", - сказал кандидат.

В продолжение темы Павел Пашинин отметил, что необходимо более активно привлекать к работе по созданию комфортной городской среды инвесторов и представителей бизнеса. По его словам, такое социальное партнерство будет способствовать увеличению масштабов благоустройства территорий.

Руководитель Центра стратегического развития региона, участник предварительного голосования по округу №24 от Сормовского района Евгений Костин, отметил, что для создания комфортной городской среды нужен диалог власти с жителями города и их собственная активная позиция.

"Этот принцип абсолютно верен - население, как заказчик, вправе само формировать запрос на создание комфортных общественных пространств. Но в программе есть пробелы. В частности, не заложена исследовательская деятельность, нет авторского контроля за проектами. Концепция обычно спускается сверху, а публичное обсуждение иногда становится формальным, тем самым подрывается доверие людей. Должен быть выстроен эффективный диалог между властью и общественностью по вопросам улучшения качества жизни", - сказал участник дебатов.

Директор Нижегородского цирка, кандидат на предварительное голосование от Канавинского района округу №16 Инна Ванькина заявила: "От чемпионата мира по футболу нашему Канавинскому району досталось хорошее наследство - стадион, набережная, метро "Стрелка". Но теперь мы должны двигаться дальше. И к предстоящему 800-летию города из всей программы благоустройства нашему району выделено только пять пунктов. Это очень мало. Так происходит и потому, что нет депутата городской Думы, который бы отстаивал интересы жителей".

Кроме того, Инна Ванькина отметила, что задача депутата - внести ясность в существующие законы и другие юридические документы, донести их до жителей.

Участники дебатов также обсудили вопросы обращения с ТКО в связи с введением новых правил, предстоящее празднование 800-летия Нижнего Новгорода, очистку Мещерского озера, благоустройство парков "Дубки" и парка им. 1 мая, Светлоярского парка, а также Гордеевского сквера.

По итогам мероприятия все участники отметили, что дебаты являются эффективной площадкой для того, чтобы высказать свою точку зрения, представить свое видение, обсудить различные пути решения тех или иных проблем. Вопросы, поднятые во время такого формата обсуждения, могут войти в программу "Единой России", с которой кандидаты пойдут на выборы.

Напомним, серия дебатов проходила в преддверии проведения Единого дня голосования партии "Единая Россия", который состоится 26 мая. В этот день нижегородцы выберут кандидатов на выдвижение от Нижегородского регионального отделения партии на довыборы депутатов в Думу Нижнего Новгорода. Выборы в регионе пройдут 8 сентября 2019 года.