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Экономика

Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134 млн рублей

20 мая 2019 18:37  [190] Экономика
Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134 млн рублей

Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134 млн рублей

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134,1 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В апреле ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 114 процедур торгов на 2,7 млрд рублей.

Проведя торги на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регион сэкономил 50,2 млн рублей; а в результате торгов на разработку и корректировку планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры - 33,3 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,9 заявки участников.

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