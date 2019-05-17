Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134 млн рублей
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Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134,1 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
В апреле ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 114 процедур торгов на 2,7 млрд рублей.
Проведя торги на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог регион сэкономил 50,2 млн рублей; а в результате торгов на разработку и корректировку планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры - 33,3 млн рублей.
На один состоявшийся лот подано в среднем 4,9 заявки участников.
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