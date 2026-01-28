Аренда жилья в Нижнем Новгороде за год подешевела на 1% Экономика

Средняя стоимость аренды в Нижнем Новгороде в декабре 2025 года составила 35 900 рублей. Такие данные представила платформа "Авито Недвижимость".

Средняя стоимость долгосрочной аренды в России в декабре 2025 года оценена в 35 000 рублей в месяц, что на 2% ниже показателя прошлого года. В Нижнем Новгороде аренда подешевела на 1%.

Цены снизились и в большинстве крупных городов, включая Тулу (-14%), Липецк (-13%), Краснодар и Челябинск (-10% в каждом), Сочи и Ростов-на-Дону (-9%), Москву и Ижевск (-8%), Волгоград (-7%) и еще 13 городов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение увеличилось на 26%. В частности, в Нижнем Новгороде прирост составил 21%. Рост предложения был зафиксирован в 39 из 40 проанализированных городов, наиболее заметно — в Липецке (увеличение в 2,2 раза), Екатеринбурге (+91%), Ижевске (+88%), Туле (+87%) и Калининграде (+74%). В Санкт-Петербурге предложение поднялось на 21%, в Москве — на скромные 3%. В течение декабря количество доступных квартир для долгосрочной аренды увеличилось на 6%.

Активность арендаторов по сравнению с декабрем 2024 года увеличилась в девяти городах. Наибольший рост интереса наблюдался в Туле (+18%), Екатеринбурге (+16%), Ижевске (+10%), Краснодаре (+9%), Брянске и Иваново (+6% в каждом), Перми и Барнауле (+3%).

Анализ предпочтений арендаторов показал, что чаще всего выбирались однокомнатные квартиры (47% запросов), затем шли двухкомнатные (29%), студии (17%), трехкомнатные (6%) и четырехкомнатные (1%).

Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимость", отметил, что цены снизились в большинстве городов из-за увеличения предложения жилья.

"Качественные варианты в хороших локациях по-прежнему пользуются спросом и находят новых жильцов в течение двух недель, без необходимости скидок. Что касается прогнозов на 2026 год, многое зависит от динамики ключевой ставки: дальнейшее снижение ставок по ипотеке может привести к снижению объемов предложения на рынке аренды и усилению конкуренции среди арендаторов", - заключил эксперт.

Напомним, что в новогодние праздники аренда жилья в Нижнем Новгороде стоила дороже, чем в Москве.