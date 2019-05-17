Комитет ЗС НО поддержал законопроект, который направлен на комплексное развитие территорий Общество

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержали законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты рассмотрели проект изменений в законы "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" и "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти", внесенный правительством области.

Изменения в законы направлены на совершенствование законодательства Нижегородской области в части комплексного развития территорий.

Предлагается признавать масштабными инвестиционными проектами те инвестпроекты, которые реализуются в рамках заключенных договоров о комплексном развитии территорий, если договор предусматривает обязательство застройщика по строительству или реконструкции объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

То есть, если застройщик обязуется развивать территорию, то ему предоставят земельный участок без торгов.

"Внесение изменений позволит создать условия для стимулирования комплексного развития территорий в регионе, повысить интерес инвесторов к Нижегородской области", - отметил председатель комитета Олег Шавин.

Члены комитета поддержали данный законопроект и рекомендовали документ к принятию на заседании Законодательного собрания 30 мая.