Последние новости рубрики Общество
21 мая 2019 19:15  [484] Нижний сегодня: главные события дня
21 мая 2019 19:12  [95] ЛУКОЙЛ оказал благотворительную помощь при организации фестиваля "Радость в творчестве" в Кстове
21 мая 2019 19:05  [144] Глава Нижнего Новгорода встретится с жителями Советского района 30 мая
21 мая 2019 18:23  [132] Специалисты рассказали, как защититься от "цифровых мошенников"
21 мая 2019 17:38  [104] Штрафы за выгул собак без намордников хотят увеличить в Нижегородской области
21 мая 2019 17:29  [151] "Беспокойство вызывает затягивание сроков получения согласований у ресурсоснабжающих организаций", - Дмитрий Барыкин
21 мая 2019 17:01  [222] Киоск, который незаконно торговал спиртным, снесли в Сормове
21 мая 2019 16:30  [143] "Президент ставит перед нами задачу прорыва, который невозможен без подготовки молодых кадров", - Андрей Гнеушев
21 мая 2019 15:47  [384] Более 70 домов снесут в Нижнем Новгороде
21 мая 2019 14:32  [153] Корпоративная команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняла участие в благотворительном марафоне "Беги, герой!"
Общество

Комитет ЗС НО поддержал законопроект, который направлен на комплексное развитие территорий

21 мая 2019 09:50  [253] Общество

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержали законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты рассмотрели проект изменений в законы "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" и "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти", внесенный правительством области.

Изменения в законы направлены на совершенствование законодательства Нижегородской области в части комплексного развития территорий.

Предлагается признавать масштабными инвестиционными проектами те инвестпроекты, которые реализуются в рамках заключенных договоров о комплексном развитии территорий, если договор предусматривает обязательство застройщика по строительству или реконструкции объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

То есть, если застройщик обязуется развивать территорию, то ему предоставят земельный участок без торгов.

"Внесение изменений позволит создать условия для стимулирования комплексного развития территорий в регионе, повысить интерес инвесторов к Нижегородской области", - отметил председатель комитета Олег Шавин.

Члены комитета поддержали данный законопроект и рекомендовали документ к принятию на заседании Законодательного собрания 30 мая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph