Комитет ЗС НО поддержал законопроект, который направлен на комплексное развитие территорий

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержали законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты рассмотрели проект изменений в законы "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" и "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти", внесенный правительством области.
Изменения в законы направлены на совершенствование законодательства Нижегородской области в части комплексного развития территорий.
Предлагается признавать масштабными инвестиционными проектами те инвестпроекты, которые реализуются в рамках заключенных договоров о комплексном развитии территорий, если договор предусматривает обязательство застройщика по строительству или реконструкции объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.
То есть, если застройщик обязуется развивать территорию, то ему предоставят земельный участок без торгов.
"Внесение изменений позволит создать условия для стимулирования комплексного развития территорий в регионе, повысить интерес инвесторов к Нижегородской области", - отметил председатель комитета Олег Шавин.
Члены комитета поддержали данный законопроект и рекомендовали документ к принятию на заседании Законодательного собрания 30 мая.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+