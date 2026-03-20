Общество

20 марта 2026 15:00 Общество
Нижегородцы выбирают активный отдых вместо баров в выходные

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода все активнее отказываются от привычного отдыха в барах и ночных клубах, отдавая предпочтение более здоровым способам восстановления. Согласно данным аналитиков сети сервисных офисов SOK, которыми они поделились с сайтом pravda-nn.ru, работающие горожане чаще справляются со стрессом и усталостью с помощью спорта, спа-процедур и массажа.

Опрос показал, что почти половина нижегородцев за последний год стали реже посещать бары и клубы. При этом каждый пятый респондент сократил употребление алкоголя в выходные дни. Активный отдых становится все более популярным: 28% офисных сотрудников проводят выходные, занимаясь спортом, а еще 20% выбирают спа и массаж.

При этом планирование отдыха остается сложной задачей для многих. Более трети опрошенных признались, что им трудно организовать выходные. Среди причин они называют финансовые ограничения, необходимость согласовывать планы с семьей, а также стремление успеть "все и сразу". Большинство респондентов стараются укладываться в умеренный бюджет. Так, 44% готовы тратить на досуг от 1,5 до 3 тысяч рублей за выходные, еще 30% — от 3 до 5 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы выделить 19% опрошенных, а около 6% — до 15 тысяч рублей за два дня.

Несмотря на попытки отдохнуть, тревожность перед началом рабочей недели остается распространенной. 71% офисных сотрудников испытывают "страх понедельника". Чаще всего он связан с нарушением режима сна, предстоящим объемом работы, нерешенными личными вопросами и недостатком отдыха. Кроме того, каждый шестой участник опроса отметил, что не может полностью отключиться от рабочих задач даже в выходные дни.

