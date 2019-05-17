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Экономика

Нижегородская область завершила оформление документов на получение федеральных средств по нацпроектам

21 мая 2019 16:16  [150] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область заключила все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроектов. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима.

По ее словам, за три года (2019-2021 годы) Нижегородская область на реализацию мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней планирует направить 88 млрд рублей. За счет средств федерального бюджета будет выделено 42,6 млрд рублей (в 2019 году – 15,5 млрд рублей, в 2020 году – 14,3 млрд рублей, 2021 году – 12,8 млрд рублей).

"Федеральные и региональные проекты, разработанные и утвержденные для реализации указа президента РФ Владимира Путина, содержат масштабные мероприятия, требующие колоссальной работы. На сегодняшний момент правительство заключило все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроектов. Но на этом наша работа не закончена. Федерацией направляются новые соглашения на получение межбюджетных трансфертов, распределение которых федерация производит на основании распоряжений и постановлений", - рассказала Ольга Сулима.

Министр также напомнила, что доходы областного бюджета за январь-апрель 2019 года получены в объеме 57,1 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы – в объеме 50,4 млрд рублей или 34,2% к уточненному годовому плану. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 49,3 млрд рублей, из них 34,9 млрд рублей (71%) направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

Таким образом, бюджет Нижегородской области за 4 месяца 2019 года исполнен с профицитом в 7,8 млрд рублей.

"В течение четырех месяцев за счет средств областного бюджета обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств, в первую очередь - по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом указов президента РФ" - добавила Ольга Сулима.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность постоянного мониторинга за реализацией нацпроектов на территории региона.

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