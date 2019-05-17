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Общество

Киоск, который незаконно торговал спиртным, снесли в Сормове

21 мая 2019 17:01  [220] Общество
Демонтированный киоск

Демонтированный киоск

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Киоск, который незаконно торговал спиртным, снесли в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В Сормовском районе демонтировали самовольный нестационарный торговый объект, расположенный на улице Героев Космоса у дома №34.

Жители дома рассказали, что ранее уже обращались с жалобами в соответствующие органы, однако киоск продолжал работать. Покупатели спиртного распивали алкоголь около близлежащих домов, мусорили и шумели, а правоохранительные органы выявляли факты незаконной реализации алкогольной продукции в киоске, но владельцы отделывались лишь протоколами.

Между тем, рядом с этим киоском находятся детские площадки, три детских сада и три школы.

При проверке выяснилось, что торговый объект осуществлял деятельность без правовых оснований. Кроме того, он являлся самовольной постройкой.

В связи с этим, собственнику предложили самостоятельно демонтировать торговое строение в добровольном порядке, однако, владелец отказался. Поэтому киоск демонтировали в принудительном порядке. Все ценное из киоска будет перемещено на временную стоянку, по адресу: улица Бурнаковская, 12. Предприниматель имеет право забрать свое имущество.

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