Более 70 млн рублей направят на жилье нижегородцам-льготникам

Оказание жилищной поддержки льготным категориям жителей Нижнего Новгорода обсудили депутаты на заседании комиссии гордумы по градостроительству 17 апреля.   

Глава городского депстроя Татьяна Гераськина рассказала собравшимся, что в рамках муниципальной программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем" на 2026-2031 годы предусмотрены соцвыплаты из городского бюджета на приобретение жилья. Поддержка будет оказана работникам бюджетной сферы и семьям при одновременном рождении троих и более детей.

Кроме того, за счет средств городского, областного и федерального бюджетов помощь получат молодые семьи, а из федерального бюджета — инвалиды I–III групп и ветераны боевых действий. На реализацию этих мер планируется направить более 70 млн рублей.

Также Гераськина проинформировала депутатов о планах капремонта муниципальных учреждений социальной сферы в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". На эти цели в городском бюджете на 2026 год предусмотрено более 539 млн рублей.

Уже заключены муниципальные контракты на комплексный капремонт ряда образовательных учреждений. До конца 2026 года планируется завершить работы в школе №48 Приокского района, школе №123 Ленинского района и Большемокринской средней школе Кстовского района. До 2027 года — в школе №76 Сормовского района и средней школе №1 Кстовского района. Кроме того, заключен контракт на ремонт кровли лицея №28 имени академика Б.А. Королева Советского района.

Ранее сообщалось, что в Балахне возбудили уголовное дело из-за дома с трещиной. 

 

