639 тыс. переходов на фишинговые сайты заблокировали в Нижегородской области Общество

В первом квартале 2026 года в Нижегородской области было предотвращено более 639 тысяч попыток перехода пользователей на фишинговые и мошеннические сайты. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Наиболее уязвимым каналом по-прежнему остается электронная почта. За три месяца специалисты выявили свыше 208 тысяч писем с вредоносным или нежелательным содержанием.

В начале года злоумышленники не ограничивались старыми схемами и активно внедряли новые сценарии атак. Все чаще применялись многоступенчатые методы: переписка начиналась в электронной почте, а затем переносилась в мессенджеры, что усложняло выявление угроз.

Как рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз Андрей Ковтун, в конце 2025 года специалисты зафиксировали волну целевых атак на медучреждения. Письма отправлялись якобы от имени страховых компаний или больниц и содержали жалобы пациентов либо запросы на срочную госпитализацию. При этом домены отправителей были максимально похожи на реальные.

Уже в феврале 2026 года аналогичные схемы начали применяться против промышленных предприятий. Сообщения маскировались под уведомления о нарушениях, выявленных при проверках транспорта. В прикрепленных архивах вместо документов находился бэкдор BrockenDoor, который позволял злоумышленникам получать удаленный доступ к системам и похищать данные.

Кроме того, в начале года организации столкнулись с рассылками якобы от налоговой службы. Только за один месяц специалисты обнаружили более 1 600 таких писем.

Отдельно отмечается рост скам-рассылок с предложениями пройти опросы. Ссылки в них вели на поддельные "розыгрыши", целью которых было выманивание криптовалюты. За квартал было заблокировано почти 40 тысяч подобных сообщений.

Нижегородцев призывают проявлять осторожность при переходе по ссылкам, не вводить личные данные на подозрительных ресурсах и использовать надежные средства защиты.

Напомним, в 2025 году с локальными киберугрозами столкнулся каждый шестой нижегородец.