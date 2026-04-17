Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют закончить к маю Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют выполнить к началу мая. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта 17 апреля. С докладом выступил первый замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства", региональной программы развития транспортной системы и федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Общий объем финансирования составляет 930 млн рублей, при этом объекты находятся в разной степени готовности.

До конца мая планируется завершить ремонт на проспекте Молодежном в Автозаводском районе — от площади Киселева до виадука на аэропорт, а также на дороге к храму святой равноапостольной Нины в поселке Левинка. На первом участке продолжается асфальтирование, замена плит и люков, установка бортового камня. На втором работы начались около десяти дней назад: выполнено порядка 8% от запланированного объема.

В августе должен быть сдан участок от площади Горького до улицы Алексеевской в районе улицы Звездинка. В начале мая там приступят к асфальтировке и замене люков с последующей разметкой.

Еще четыре объекта планируется завершить в сентябре. В частности, на улице Кузбасской в Канавине уже установлены бордюры и отремонтированы тротуары, выполнено более половины работ по устройству покрытия. На улице Карла Маркса завершен ремонт тротуаров и установлены остановочные павильоны, дальнейшие работы продолжатся с июля. В Ленинском районе на улице Новикова-Прибоя готовность составляет 18%, а на улице Удмуртской работы возобновят в июне.

К июню подрядчики также должны приступить к ремонту участков Казанского шоссе и улицы Рябцева. Там предусмотрены комплексные работы — от обновления покрытия до установки остановочных павильонов и нанесения разметки.

Капремонт путепровода у Мызинского моста, готовность которого оценивается в 75%, планируется завершить в декабре (хотя ранее планировалось закончить в августе. - Прим. ред.).

Отдельно депутаты обсудили ямочный ремонт. По словам Вадима Нанаева, заключены муниципальные контракты на обновление 170 тыс. кв. м дорожного покрытия на сумму около 320 млн рублей. Перечень участков сформирован, в том числе, по обращениям жителей через платформу "Лобачевский". Он уточнил, что на центральных магистралях города ямочный ремонт планируется завершить к началу мая.

Председатель профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович отметил, что работы уже ведутся, в том числе в рамках переходящих контрактов, и выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут выполнены до конца года. Он подчеркнул, что сейчас в городе проводится срезка верхнего слоя покрытия и устранение неровностей холодным асфальтом, а с улучшением погодных условий темпы работ значительно возрастут.

"Также в ближайшие недели нас ждет нанесение дорожной разметки", — добавил он, подчеркнув необходимость особого внимания к качеству работ и их синхронизации с транспортным потоком.

По итогам обсуждения депутаты приняли озвученную информацию к сведению.

