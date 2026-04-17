Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют закончить к маю

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
17 апреля 2026 19:13 Общество
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют выполнить к началу мая. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта 17 апреля. С докладом выступил первый замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства", региональной программы развития транспортной системы и федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Общий объем финансирования составляет 930 млн рублей, при этом объекты находятся в разной степени готовности.

До конца мая планируется завершить ремонт на проспекте Молодежном в Автозаводском районе — от площади Киселева до виадука на аэропорт, а также на дороге к храму святой равноапостольной Нины в поселке Левинка. На первом участке продолжается асфальтирование, замена плит и люков, установка бортового камня. На втором работы начались около десяти дней назад: выполнено порядка 8% от запланированного объема.

В августе должен быть сдан участок от площади Горького до улицы Алексеевской в районе улицы Звездинка. В начале мая там приступят к асфальтировке и замене люков с последующей разметкой.

Еще четыре объекта планируется завершить в сентябре. В частности, на улице Кузбасской в Канавине уже установлены бордюры и отремонтированы тротуары, выполнено более половины работ по устройству покрытия. На улице Карла Маркса завершен ремонт тротуаров и установлены остановочные павильоны, дальнейшие работы продолжатся с июля. В Ленинском районе на улице Новикова-Прибоя готовность составляет 18%, а на улице Удмуртской работы возобновят в июне.

К июню подрядчики также должны приступить к ремонту участков Казанского шоссе и улицы Рябцева. Там предусмотрены комплексные работы — от обновления покрытия до установки остановочных павильонов и нанесения разметки.

Капремонт путепровода у Мызинского моста, готовность которого оценивается в 75%, планируется завершить в декабре (хотя ранее планировалось закончить в августе. - Прим. ред.). 

Отдельно депутаты обсудили ямочный ремонт. По словам Вадима Нанаева, заключены муниципальные контракты на обновление 170 тыс. кв. м дорожного покрытия на сумму около 320 млн рублей. Перечень участков сформирован, в том числе, по обращениям жителей через платформу "Лобачевский". Он уточнил, что на центральных магистралях города ямочный ремонт планируется завершить к началу мая.

Председатель профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович отметил, что работы уже ведутся, в том числе в рамках переходящих контрактов, и выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут выполнены до конца года. Он подчеркнул, что сейчас в городе проводится срезка верхнего слоя покрытия и устранение неровностей холодным асфальтом, а с улучшением погодных условий темпы работ значительно возрастут.

"Также в ближайшие недели нас ждет нанесение дорожной разметки", — добавил он, подчеркнув необходимость особого внимания к качеству работ и их синхронизации с транспортным потоком.

По итогам обсуждения депутаты приняли озвученную информацию к сведению.

Ранее сообщалось, что новый Борский мост частично перекроют из-за ремонта в июне. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных