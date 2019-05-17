"Диалог между общественниками и мэром города установлен", - Андрей Нестеренко Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Член регионального штаба общероссийского народного фронта, координатор площадки безопасные и качественные дороги Андрей Нестеренко дал свою оценку работе главы Нижнего Новгорода Владимира Панова за 2018 год.

"Одна из самых наших острых проблем – это дороги, которые беспокоят не один год нижегородцев. Особенно их состояние и, в первую очередь, в весенний период. На сегодняшний день жители активно включены в процесс формирования приоритетов по ремонту дорог. Инициированы проекты со стороны администрации - "Антияма-НН", и со стороны Общероссийского народного фронта - "Карта убитых дорог". Было много откликов и предложений, в итоге порядка 80 участков дорог выбраны первоочередными к ремонту. Конкурсные процедуры проходят максимально открыто и в установленные сроки. Нижегородцы видят именно открытый формат данной работы. Одна из важных тем, которую мэр Владимир Панов взял на личный контроль, это разработка регламента взаимодействия дорожных служб с ресурсоснабжающими организациями ("Теплоэнерго", "Нижегородский водоканал", "Ростелеком") по вопросам согласования проведения ремонта дорог. Это должно пресечь раскопки на уже отремонтированных участках дорог.

Отдельно стоит отметить управленческие методы мэра по улучшению схемы дорожного движения в городе, которые не требуют финансовых затрат, что немаловажно. К примеру Центр организации дорожного движения своевременно по обращениям граждан, общественных организаций меняет схему дорожного движения, режим работы светофорных объектов. У нас сокращается травматизм на дорогах и увеличивается интенсивность движения транспорта.

Каждому нижегородцу знакома проблема мусора и грязи на дорогах и газонах. Есть разные методы решения проблемы, но самый простой – это своевременная и регулярная уборка: прометание, вывоз собранных отходов, мойка и поливка тротуаров, уборка газонов. Мы отмечаем, что этой весной все было сделано оперативно и качественно. Была спецтехника на дорогах, которая весьма эффективно и регулярно проводила уборку, в том числе и дорожных покрытий.

Считаю, что диалог между общественными организациями и мэром города установлен, он нас, представителей общественных организаций приглашает на совещания, выезды, в том числе и ночные, где у нас с главой города всегда есть диалог, и мы открыто задаем ему свои иногда и неудобные вопросы. Таким образом, мы всегда находим решение спорных вопросов и старых проблем. Эту практику нужно сохранить и продолжать развивать", - считает Нестеренко.

Напомним, 22 мая Владимир Панов представит депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронет итоги реализации на территории города национальных проектов и госпрограмм, в том числе в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приступили к реализации программы "Безопасные и качественные дороги". В ремонтный список вошли 33 улицы протяженностью 50,182 км и площадью 656 645 кв.метров.