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Общество

Движение транспорта ограничат в Дзержинске 25 мая в связи с празднованием Дня города

22 мая 2019 09:10  [114] Общество

Движение транспорта ограничат в Дзержинске 25 мая 2019 года в связи с празднованием Дня города. Как сообщили в пресс-службе администрации, будут перекрыты несколько дорог и изменены маршруты движения автобусов.

Перекрыты будут следующие дороги:

- проспект Ленина в районе пересечения с улицей Жуковского - с 7.00 до 23.00, в районе пересечения с улицей Гагарина - с 7.00 до 23.00;
- проспект Циолковского в районе пересечения с улицей Урицкого - с 7.00 до 23.00, в районе пересечения с улицей Грибоедова - с 19.00 до 23.00;
- улица Урицкого в районе дома № 10 - с 19.00 до 23.00;
- улица Кирова (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00;
- проспект Чкалова (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00;
- проспект Дзержинского (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00.

В связи с перекрытием дорог изменится схема движения автобусов, маршруты которых проходят через площадь Дзержинского. Объезд закрытых участков дорог будет осуществляться по следующей схеме: ул.Грибоедова – ул.Октябрьская, - ул.Клюквина и далее по обычному маршруту, а в обратном направлении - ул.Клюквина – ул.Маяковского – ул.Грибоедова и далее по обычному маршруту.

Автомобилистам при построении маршрута следует выбирать пути объезда.

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