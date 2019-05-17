Движение транспорта ограничат в Дзержинске 25 мая в связи с празднованием Дня города Общество

Движение транспорта ограничат в Дзержинске 25 мая 2019 года в связи с празднованием Дня города. Как сообщили в пресс-службе администрации, будут перекрыты несколько дорог и изменены маршруты движения автобусов.



Перекрыты будут следующие дороги:

- проспект Ленина в районе пересечения с улицей Жуковского - с 7.00 до 23.00, в районе пересечения с улицей Гагарина - с 7.00 до 23.00;

- проспект Циолковского в районе пересечения с улицей Урицкого - с 7.00 до 23.00, в районе пересечения с улицей Грибоедова - с 19.00 до 23.00;

- улица Урицкого в районе дома № 10 - с 19.00 до 23.00;

- улица Кирова (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00;

- проспект Чкалова (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00;

- проспект Дзержинского (въезд на площадь Дзержинского) - с 7.00 до 23.00.



В связи с перекрытием дорог изменится схема движения автобусов, маршруты которых проходят через площадь Дзержинского. Объезд закрытых участков дорог будет осуществляться по следующей схеме: ул.Грибоедова – ул.Октябрьская, - ул.Клюквина и далее по обычному маршруту, а в обратном направлении - ул.Клюквина – ул.Маяковского – ул.Грибоедова и далее по обычному маршруту.

Автомобилистам при построении маршрута следует выбирать пути объезда.