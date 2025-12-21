Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородский стилист рассказала о нарядах для встречи Нового года

21 декабря 2025 14:49 Общество
Нижегородский стилист рассказала о нарядах для встречи Нового года

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский стилист Полина Лошкарева поделилась рекомендациями по выбору праздничного наряда к Новому году, сообщает издание "Живем в Нижнем".

По её словам, при подборе образа стоит в первую очередь ориентироваться не на модные тенденции, а на особенности собственной внешности.

Эксперт отметила, что в грядущем сезоне популярны природные и приглушённые цвета. В частности, она выделила глубокий сине-зелёный оттенок, известный как "Александрит", желтовато-зелёный "Акация", тёплый терракотовый "Жжёная сиена", мягкий оранжево-персиковый "Мускусная дыня", а также цвет пыльной розы. Актуальность сохраняют и классические глубокие тона: шоколадный, бордовый, винный и коричневый.

Для создания праздничного настроения стилист рекомендует использовать пайетки, стразы и кристаллы — ими можно украсить практически любой элемент наряда. Кроме того, в моде остаются материалы с эффектом "жидкого металла", атлас, сатин и шёлк с деликатным глянцем.

Жительницам Нижнего Новгорода стилист советует не бояться выразительных украшений. По её словам, новогодняя ночь — отличный повод позволить себе немного больше блеска и яркости.

Мужчинам эксперт рекомендует добавить в образ акцентные детали. Так, яркие носки с тематическим принтом, например, с ёлками или оленями, станут стильной деталью. Классическую рубашку можно дополнить эффектным галстуком или бабочкой, а для более непринуждённого образа подойдёт футболка с насыщенным цветом.

Ранее стала известна программа новогодних мероприятий (0+) в Нижнем Новгороде.

