Нижегородские кардиологи предотвратили внезапную смерть пациентки

Фото: Максим Герасимов

Медики университетской клиники ННГУ спасли жительницу Нижегородской области от возможной внезапной остановки сердца, выявив у неё редкое врождённое заболевание. Об этом рассказал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на резкие перепады артериального давления. Врачи провели суточное мониторирование ЭКГ, по результатам которого у пациентки был диагностирован синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта — редкая патология, при которой в сердце формируется дополнительный путь проведения электрических импульсов между предсердиями и желудочками.

Подобное нарушение может привести к внезапной остановке сердца, даже при отсутствии других симптомов. Как отмечают специалисты, в подобных случаях смерть может наступить неожиданно, без предварительных признаков.

После постановки диагноза врачи скорректировали медикаментозную терапию, что позволило стабилизировать состояние женщины. Далее пациентку направили на малоинвазивную рентгенхирургическую процедуру, в ходе которой будет устранён аномальный путь проведения электрических сигналов.

По словам медиков, после вмешательства риск внезапной смерти будет полностью устранён.

