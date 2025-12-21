Нижегородские кардиологи предотвратили внезапную смерть пациентки

Фото:
Медики университетской клиники ННГУ спасли жительницу Нижегородской области от возможной внезапной остановки сердца, выявив у неё редкое врождённое заболевание. Об этом рассказал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на резкие перепады артериального давления. Врачи провели суточное мониторирование ЭКГ, по результатам которого у пациентки был диагностирован синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта — редкая патология, при которой в сердце формируется дополнительный путь проведения электрических импульсов между предсердиями и желудочками.
Подобное нарушение может привести к внезапной остановке сердца, даже при отсутствии других симптомов. Как отмечают специалисты, в подобных случаях смерть может наступить неожиданно, без предварительных признаков.
После постановки диагноза врачи скорректировали медикаментозную терапию, что позволило стабилизировать состояние женщины. Далее пациентку направили на малоинвазивную рентгенхирургическую процедуру, в ходе которой будет устранён аномальный путь проведения электрических сигналов.
По словам медиков, после вмешательства риск внезапной смерти будет полностью устранён.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли спортсменку после остановки сердца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+