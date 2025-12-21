Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижегородские кардиологи предотвратили внезапную смерть пациентки

21 декабря 2025 12:26 Общество
Нижегородские кардиологи предотвратили внезапную смерть пациентки

Фото: Максим Герасимов

Медики университетской клиники ННГУ спасли жительницу Нижегородской области от возможной внезапной остановки сердца, выявив у неё редкое врождённое заболевание. Об этом рассказал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на резкие перепады артериального давления. Врачи провели суточное мониторирование ЭКГ, по результатам которого у пациентки был диагностирован синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта — редкая патология, при которой в сердце формируется дополнительный путь проведения электрических импульсов между предсердиями и желудочками.

Подобное нарушение может привести к внезапной остановке сердца, даже при отсутствии других симптомов. Как отмечают специалисты, в подобных случаях смерть может наступить неожиданно, без предварительных признаков.

После постановки диагноза врачи скорректировали медикаментозную терапию, что позволило стабилизировать состояние женщины. Далее пациентку направили на малоинвазивную рентгенхирургическую процедуру, в ходе которой будет устранён аномальный путь проведения электрических сигналов.

По словам медиков, после вмешательства риск внезапной смерти будет полностью устранён.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи спасли спортсменку после остановки сердца.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных