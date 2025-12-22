Волонтеры ОМК передали корма и лекарства приюту для животных Общество

Фото: ОМК, автор - Марина Николаева

Волонтеры московского офиса Объединенная металлургическая компания передали корм и лекарства приюту для животных Зоорассвет. В рамках акции сотрудники компании собрали и доставили 80 килограммов сухого корма для собак и кошек, а также необходимые медикаменты и зоотовары.

Помимо материальной помощи, добровольцы провели время с подопечными приюта: гуляли с животными и общались с ними, помогая собакам и кошкам лучше адаптироваться к людям. Волонтерский проект в этом году стал победителем грантового конкурса ОМК Партнерство.

Как отмечают в компании, помощь приютам для животных волонтеры ОМК оказывают уже не первый год, и ключевым направлением проекта остается социализация питомцев. Именно она значительно повышает шансы животных обрести новый дом. Команда добровольцев под руководством авторов инициативы Марины Николаевой и Татьяны Ягужинской целый день работала с подопечными приюта, помогая им привыкать к контакту с человеком.

По словам Марины Николаевой, сейчас в приюте находятся около 400 собак и 200 кошек, и каждый из них нуждается в семье. Она подчеркнула, что проект направлен не только на поддержку приюта, но и на реальное участие в судьбе конкретных животных, поскольку социально адаптированные питомцы гораздо чаще находят хозяев.

Волонтеры передали приюту не только корм, в том числе лечебный, но и три мешка ветоши, ошейники, поводки и лекарства. Все необходимое закупили на средства гранта "ОМК Партнерство".

Начальник управления корпоративной культуры, социальных и специальных проектов ОМК Екатерина Кощиенко отметила, что компания системно поддерживает инициативы помощи бездомным животным, поскольку они способствуют социальному благополучию городов присутствия. По ее словам, приюты играют важную роль в спасении животных и контроле их популяции, а лучшая форма помощи — это поиск дома для каждого питомца. Волонтеры ОМК, добавила она, помогают не только на месте, но и рассказывают о животных в социальных сетях, становясь их "голосом".

В дальнейшем добровольцы планируют проводить такие выезды регулярно, продолжать социализацию подопечных "Зоорассвета" и привлекать к проекту новых сотрудников компании.