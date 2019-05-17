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Общество

Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках изменили для снижения пробок

22 мая 2019 13:56  [153] Общество

Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках изменили для снижения пробок. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" 22 мая 2019 года.

В целях увеличения пропускной способности по направлению ул.Черняховского - ул.Ярошенко - ул.Героя Рябцева изменен режим работы светофорного объекта ул. Ярошенко – Авиазавод. Разрешающий сигнал светофора по направлению у ул.Героя Рябцева увеличен на 9 секунд.

Кроме того, по направлению ул.Дружбы - пр.Ленина и ул.Снежная-ул.Новикова-Прибоя изменен режим работы светофорного объекта на пересечении ул.Дружбы – ул.Снежная. Разрешающий сигнал светофора по направлению пр.Ленина увеличен на 8 секунд, а в направлении ул.Новикова-Прибоя увеличен на 6 секунд.

Напомним, что после увеличения времени работы зеленого сигнала светофора при повороте с Казанского шоссе на ул. Богдановича длина транспортного затора уменьшилась на 10-15%. Также на Канавинском мосту был изменен режим работы светофоров при въезде на мост.

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