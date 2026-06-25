Евгений Люлин посетил индустриальный парк «Великий камень» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

25 июня в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Там спикер осмотрел демонстрационные залы инновационного центра, созданного для трансформации научно-технических достижений и развития международного сотрудничества.

Индустриальный парк «Великий камень» расположен в 25 километрах от Минска. Его общая площадь составляет 117,6 квадратных километра. По словам сотрудников предприятия, здесь создан особый правовой режим для ведения бизнеса: для резидентов действуют беспрецедентные налоговые льготы, включая нулевую ставку налога на прибыль в течение десяти лет, освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, а также земельный налог и налог на недвижимость обнулены до 2062 года.

На встрече было отмечено, что на сегодняшний день в парке зарегистрировано 174 резидента из 16 стран мира. Ключевые направления деятельности — машиностроение, электроника, фармацевтика, биотехнологии, логистика и научные разработки. На территории действует система комплексного обслуживания бизнеса по принципу «одной станции», позволяющая решать все административные вопросы в одном месте.

Особое внимание в «Великом камне» уделяется созданию полноценной городской среды. Здесь строятся жилые кварталы, социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура. В ходе экскурсии по парку подчеркивалось, что в перспективе до 2060 года на его территории будут проживать более 100 тысяч человек. Сейчас начинается реализация проекта скоростной железнодорожной линии Минск — Национальный аэропорт с остановочным пунктом на территории парка, ведётся строительство второго жилого дома для сотрудников предприятий.

Кроме того, «Великий камень» становится центром притяжения для зарубежных партнёров. Так, в июне 2026 года парк посетили делегации Даляньского политехнического университета, Экспортно-импортного банка Китая и корпорации China Electronics Technology Group Corporation. Стороны обсуждали перспективы научных исследований, подготовку кадров и инвестиционное сотрудничество, что подтверждает высокий статус площадки и её значимость для международного бизнеса.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что знакомство с опытом «Великого камня» — одного из самых масштабных проектов двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая — открывает новые возможности для применения лучших практик в развитии инвестиционной и промышленной политики Нижегородской области.

«Индустриальный парк „Великий камень“ — это настоящий город будущего. Здесь созданы уникальные условия для бизнеса: налоговые льготы, готовая инфраструктура. Нам есть чему поучиться у белорусских и китайских коллег в вопросах привлечения инвестиций и создания комфортной среды для предпринимателей. Убежден, что опыт „Великого камня“ будет полезен при реализации инвестиционных проектов в Нижегородской области. Мы видим, как грамотное сочетание преференций для бизнеса и развития городской инфраструктуры может превратить промышленную зону в точку экономического роста», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.