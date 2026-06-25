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Емкостные сооружения осушают на НСА перед началом II этапа реконструкции

25 июня 2026 14:25 Общество
Емкостные сооружения осушают на НСА перед началом II этапа реконструкции

Фото: АО «ОКО»

На Нижегородской станции аэрации (НСА) стартовал подготовительный этап перед второй очередью модернизации. Специалисты выводят из работы емкостные сооружения, чтобы вскоре передать их подрядчику для демонтажа и строительства, сообщили в АО «ОКО».

Процесс идет поэтапно, в строгом соответствии с графиком. Такой подход позволяет перераспределить нагрузку по биологической очистке на остающиеся в строю резервуары и избежать сбоев в системе водоотведения города.

На данный момент уже остановлены и подготовлены к ремонту один аэротенк, а также по два первичных и вторичных отстойника. До конца июня персонал станции планирует полностью осушить еще два аэротенка. В работах задействована не только вся смена сотрудников, но и специализированная техника предприятия.

Осушение конструкций идет с опережением комплексного плана. Как только этот этап завершится, на площадку зайдет генеральный подрядчик, который приступит к разбору старых инженерных сетей и возведению новых сооружений.

Согласно проекту второго этапа, обновлению подвергнутся 60 объектов. В перечень входят семь аэротенков, шесть вторичных и четыре первичных отстойника. Помимо этого, здесь построят две новые станции ультрафиолетового обеззараживания.

Особое внимание уделяется технологии обработки осадка. После завершения всех работ предприятие откажется от устаревшей практики складирования ила на открытых площадках. Вместо этого внедрят двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. В дальнейшем освободившиеся иловые карты и полигон поэтапно рекультивируют.

Напомним, что контракт на выполнение второй очереди реконструкции был заключен с компанией ООО «СоюзДонСтрой» 12 мая 2026 года. Стоимость данного этапа оценивается в 20 млрд рублей. Завершить модернизацию планируется к 2030 году.

Ранее, в декабре 2025 года, был успешно завершен первый этап обновления, в ходе которого привели в порядок 50 объектов. Работы первой очереди выполняло ФАУ «РосКапСтрой», однако в апреле 2026 года АО «ОКО» расторгло с этим подрядчиком договор в одностороннем порядке.

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Теги:
АО "ОКО" Нижегородская станция аэрации Реконструкция
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