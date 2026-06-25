Цифровую аналитическую платформу статистики внедрят в России в 2027 году Общество

Фото: пресс-служба Нижегородстата

В России планируется внедрение Цифровой аналитической платформы (ЦАП), которая объединит все процессы статистического производства — от планирования наблюдений до распространения итоговых данных. Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил глава Нижегородстата Дмитрий Масло.

По его словам, в настоящее время вся статистическая отчетность уже предоставляется исключительно в электронном виде. Это позволило существенно ускорить обработку информации и сроки публикации итоговых данных.

В работе статистических органов активно используются современные цифровые инструменты, включая планшеты, смартфоны и другие устройства. Так, при проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года для проверки информации применялись, в том числе, спутниковые снимки.

Как отметил Дмитрий Масло, ЦАП позволит создать единое информационное пространство для органов статистики, респондентов и пользователей данных.

Полномасштабный запуск платформы запланирован на 2027 год, при этом отдельные ее элементы уже используются в практической работе, в том числе при взаимодействии с респондентами, нарушающими отчетную дисциплину.

Ранее сообщалось, что официальную статистику в России начнут публиковать в 1,5 раза быстрее.