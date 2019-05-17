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Политика

"В городе существенно изменились правила благоустройства, в том числе в экологической сфере", - Асхат Каюмов

23 мая 2019 10:58  [65] Политика

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов прокомментировал итоги работы главы Нижнего Новгорода Владимира Панова и администрации за 2018 год. Накануне, Владимир Панов отчитался перед депутатами.

Из положительных итогов Асхат Каюмов отметил создание общественного совета. "На нем Владимиром Пановым была дана гарантия, что, полученные за вырубку деревьев компенсационные деньги город будет направлять на озеленение, а не на прочие городские дела. Этот момент глава города учел при формировании бюджета на 2019 год. Это важное принципиальное решение, потому что мы долгие годы бились за то, чтобы были компенсационные выплаты на озеленение", - сообщил Каюмов.

"Кроме того, я думаю, что в прошлом году произошло очень знаковое событие, когда в городской администрации появился советник мэра по экологии, как постоянная штатная должность – это первый и единственный случай, по крайней мере, о таком в Российской Федерации я не слышал. Я знаю, что сейчас должность эта звучит по-другому, но его полномочия остались прежние – это всего лишь административный процесс", - подчеркнул руководитель экологического центра "Дронт".

Отметим, что речь идет о советнике главы по экологии Алексее Краснове, который в апреле этого года был назначен заместителем директора департамента благоустройства.

Каюмов также отметил, что за год в городе существенно изменились правила благоустройства, в том числе в экологической сфере.

"Не будет больше очень вредной для городской среды работы по прогребанию листвы с газонов, парков и скверов. Если мы выгребаем листву, выкашиваем траву, то не нужно удивляться тому, откуда у нас клещи по всему городу. В этой части благоустройства город сильно продвинулся. Сгребание листвы с газонов и засовывание в мешки – теперь нецелевое расходование бюджетных денег – это надо будет пресекать. Также в правилах появился пункт, что больные деревья надо лечить. В правилах благоустройства появилось много экологически полезных позиций, я надеюсь, что дальше мы их будем дорабатывать в рамках работы Общественной палаты. Все эти моменты обсуждались с разными мэрами последние 7 лет, и даже приходили к согласию, но работа не двигалась. С нынешним руководством нам удалось сделать это быстро", - пояснил Асхат Каюмов.

Напомним, публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня 2019 года. Новые правила были приняты в конце прошлого года.

Кроме того, Каюмов отметил эффективную работу в части создания пунктов приема вторсырья и проведения второй год подряд экологического форума "Зеленый Нижний".

Пятый пункт приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде в мае этого года.

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