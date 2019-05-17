Почти 60 счетных участков откроется в Нижегородской области в День предварительного голосования "Единой России" Политика

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Почти 60 счетных участков откроется в Нижегородской области в День предварительного голосования "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии

Сегодня, 23 мая, сотрудники регионального исполнительного комитета "Единой России" проверили готовность участков к Единому дню предварительного голосования. Выездное совещание состоялось на счетном участке в школе №77 Сормовского района. До 26 мая будут проверены все участки, где пройдут внутрипартийные выборы.

Напомним, 26 мая нижегородцам предстоит выбрать кандидатов от партии на довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области, Думу Нижнего Новгорода, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.

"Мы проверили материально-техническую базу, переговорили с председателем и членами счетной комиссии. Участок полностью готов к проведению голосования, у всех есть понимание, как будет организована работа 26 мая. Наша главная задача – обеспечить порядок в день голосования и сделать избирательный процесс максимально организованным и открытым. На участках будут присутствовать наблюдатели. Также в Региональном исполнительном комитете Партии будет работать ситуационный центр, в который будет поступать вся информация о ходе голосования", - рассказал и.о. руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Дмитрий Кабайло.



В Единый день предварительного голосования счетные участки будут работать на территории всех округов, где проходят довыборы. Принять участие в голосовании сможет любой прописанный на территории избирательных округов гражданин, достигший 18 лет.

Секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин подчеркнул, что для партии важен каждый голос нижегородцев.

"Единая Россия" - единственная партия, которая определяет своих кандидатов с помощью рейтингового голосования, а не в партийных кабинетах. Мы уже больше 10 лет делегируем право выбирать кандидатов от "Единой России" своим избирателям, и нынешняя кампания - не исключение. Голосование пройдет по максимально открытой модели, и принять участие в нем может любой прописанный на территории указанных избирательных округов гражданин. Мы приглашаем всех нижегородцев прийти 26 мая на участки, ведь именно от их выбора зависит, кто будет представлять нашу Партию на выборах в сентябре", - отметил Денис Москвин.