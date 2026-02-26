Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 26 февраля наделили Дмитрия Краснова полномочиями сенатора Российской Федерации. С 27 февраля 2026 года он будет представлять региональный парламент в Совете Федерации.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин в своем МАХ-канале отметил, что Дмитрий Краснов хорошо известен в регионе. Почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области, он многие годы работал на благо жителей, возглавлял Торгово-промышленную палату, представлял интересы нижегородцев в городской думе и жителей Арзамаса в областном парламенте двух созывов.

По словам Люлина, значителен вклад Краснова в разработку законов, направленных на стабилизацию экономики в условиях санкций, поддержку инвестиций и импортозамещения, предоставление налоговых льгот. В должности заместителя губернатора он курировал взаимодействие с силовым блоком, а в 2021 году во время пожаров на юге области входил в оперативный штаб и координировал работу пожарных.

"Высоко ценю его человеческие качества. Принципиальность и справедливость", — подчеркнул Люлин, напомнив, что Краснов выступал за выплаты семьям, взявшим детей под предварительную опеку, а также добивался ограничения продажи несовершеннолетним товаров со сжиженным газом.

Спикер признался, что ему "жаль отпускать такого заместителя и надежного соратника", однако он поддержал решение депутатов и выразил уверенность, что опыт и знания Дмитрия Краснова будут востребованы в Совете Федерации.