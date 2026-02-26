Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
26 февраля 2026 11:10
Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением
26 февраля 2026 10:47
Эксклюзив
Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области
25 февраля 2026 15:59
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы
25 февраля 2026 12:37
В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России"
25 февраля 2026 10:59
Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве
24 февраля 2026 17:07
Единороссы предложили назначить нижегородским сенатором Дмитрия Краснова
24 февраля 2026 13:40
Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте
24 февраля 2026 11:05
Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком
24 февраля 2026 10:20
"Единая Россия" готовит технологический блок новой народной программы
20 февраля 2026 18:07
Эксклюзив
Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением

26 февраля 2026 11:10 Политика
Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 26 февраля наделили Дмитрия Краснова полномочиями сенатора Российской Федерации. С 27 февраля 2026 года он будет представлять региональный парламент в Совете Федерации.

Спикер Заксобрания Евгений Люлин в своем МАХ-канале отметил, что Дмитрий Краснов хорошо известен в регионе. Почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской области, он многие годы работал на благо жителей, возглавлял Торгово-промышленную палату, представлял интересы нижегородцев в городской думе и жителей Арзамаса в областном парламенте двух созывов.

По словам Люлина, значителен вклад Краснова в разработку законов, направленных на стабилизацию экономики в условиях санкций, поддержку инвестиций и импортозамещения, предоставление налоговых льгот. В должности заместителя губернатора он курировал взаимодействие с силовым блоком, а в 2021 году во время пожаров на юге области входил в оперативный штаб и координировал работу пожарных.

"Высоко ценю его человеческие качества. Принципиальность и справедливость", — подчеркнул Люлин, напомнив, что Краснов выступал за выплаты семьям, взявшим детей под предварительную опеку, а также добивался ограничения продажи несовершеннолетним товаров со сжиженным газом.

Спикер признался, что ему "жаль отпускать такого заместителя и надежного соратника", однако он поддержал решение депутатов и выразил уверенность, что опыт и знания Дмитрия Краснова будут востребованы в Совете Федерации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дмитрий Краснов Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных