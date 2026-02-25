Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 15:59
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы
25 февраля 2026 12:37
В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России"
25 февраля 2026 10:59
Должность зампреда по вопросам СВО появится в нижегородском правительстве
24 февраля 2026 17:07
Единороссы предложили назначить нижегородским сенатором Дмитрия Краснова
24 февраля 2026 13:40
Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте
24 февраля 2026 11:05
Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком
24 февраля 2026 10:20
"Единая Россия" готовит технологический блок новой народной программы
20 февраля 2026 18:07
Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
20 февраля 2026 10:29
Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве
20 февраля 2026 10:18
Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы

Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 25 февраля поддержали первую в 2026 году корректировку муниципального бюджета, заслушали отчеты руководителей городского управления МВД и Кстовского отдела, учредили новую награду, а также одобрили проекты решений, подготовленные в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстова. Заседание прошло под председательством Евгения Чинцова.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходную часть предлагается увеличить на 1,4 млрд рублей за счет собственных поступлений и межбюджетных трансфертов. Расходы вырастут на 2,6 млрд рублей.

Дополнительные средства, включая перераспределенные в результате экономии, направят на техническое перевооружение систем теплоснабжения, ремонт и реконструкцию электрических сетей и освещения в рамках проекта "Чистое небо", содержание ливневой канализации, объектов благоустройства и общественных пространств. Также предусмотрено финансирование инициативного бюджетирования "Вам решать", реконструкции и содержания дорог, закупки дорожной техники и благоустройства Почаинского оврага.

С учетом изменений параметры бюджета составят: доходы — 76 668,2 млн рублей, расходы — 79 716,4 млн рублей, дефицит — 3 048,2 млн рублей.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов положительно оценил работу финансового блока администрации.

"Важно, что первая в этом году корректировка консолидированного бюджета, предложенная департаментом финансов, сохраняет баланс развития города и выполнения социальных обязательств. Мы видим эффективную работу администрации Нижнего Новгорода с каждым бюджетным рублем", — отметил он.

В ходе заседания депутаты также поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность десяти квартир для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье расположено в Новинках, а также в Автозаводском, Канавинском, Сормовском, Московском и Ленинском районах и соответствует установленным требованиям.

Как отметили в пресс-службе Гордумы, работа по обеспечению этой категории граждан ведется на постоянной основе. В 2025 году вопрос рассматривался на десяти заседаниях профильной комиссии.

В прошлом году договоры найма специализированных жилых помещений были заключены со 121 человеком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 45 человек воспользовались единовременной денежной выплатой на покупку собственного жилья. В общей сложности квартиры и сертификаты получили 166 человек.

После объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в городской список нуждающихся дополнительно включили 177 человек, ранее состоявших на учете в Кстовском округе. С начала 2026 года уже заключен 21 договор найма.

"Обеспечение жильем детей-сирот одна из главных социальных задач города. Городская дума совместно с администрацией контролирует распределение жилья и качество строительства, чтобы квартиры, которые получают дети, были по-настоящему пригодны для комфортной жизни", — отметил Евгений Чинцов.

По инициативе депутатского объединения партии "Единая Россия" в повестку был включен вопрос о ситуации с вывозом мусора. Как сообщил руководитель объединения Евгений Костин, из-за рекордного количества снега мусоровывозящая техника не всегда может подъехать к контейнерам, что привело к росту обращений жителей.

В связи с этим решено провести администрации с участием представителей профильных подразделений мэрии, региональных операторов, Госжилинспекции и министерства экологии Нижегородской области. Заседание пройдет на следующей неделе.

Также депутаты поддержали учреждение нового знака отличия "За вклад в развитие молодежной политики городского округа город Нижний Новгород". С инициативой выступила Молодежная палата при городской Думе.

Председатель муниципального парламента Евгений Чинцов отметил, что это первая нормотворческая инициатива нового созыва Молодежной палаты.

"Ребята только приступили к работе, но уже предложили конкретный и нужный городу инструмент поощрения. Знак отличия "За вклад в развитие молодежной политики" станет не просто наградой, а символом признания труда тех, кто посвящает себя работе с подрастающим поколением. И для начинающих парламентариев это хороший старт", - сказал спикер Гордумы. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России".

Эксклюзив
Эксклюзив
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
