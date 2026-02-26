В Нижнем Новгороде обсудили предложения в Народную программу "ЕР" в части развития спорта и культуры Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему «Стратегия развития человеческого капитала: культура и спорт». В обсуждении приняли участие руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко, заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов, а также представители органов власти, учреждений культуры и спорта, депутаты и общественники.

Главной темой встречи стало формирование предложений в Народную программу партии в части развития спорта и культуры. Екатерина Парилова представила результаты работы отрасли за 2025 год и ключевые направления дальнейшего развития.

«По итогам года, 63,6% жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом – это более 1,7 млн человек. Свыше 165 спортсменов входят в основной и резервный составы сборных команд России. В 2025 году нижегородцы завоевали более 470 медалей на международных соревнованиях и свыше 4,5 тысячи на всероссийских стартах», – отметила она.

Отдельный блок доклада был посвящен развитию спортивной инфраструктуры.

«В регионе функционирует 7 739 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 60,2%. В 2021-2025 годах в Нижегородской области построено и реконструировано более 80 спортивных объектов, в том числе в Нижнем Новгороде. Только за 2024–2025 годы введены в эксплуатацию 42 объекта: 5 крытых спортивных сооружений, 17 плоскостных площадок и 20 модульных лыжных баз. В регионе работают 42 физкультурно-оздоровительных комплекса, продолжается установка площадок ГТО, реализуются проекты «умных» спортивных площадок», – рассказала Екатерина Парилова.

Она также напомнила, что в регионе активно развивается инфраструктура адаптивного спорта. «В Дзержинске создан Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» площадью 18 тысяч квадратных метров, который стал ключевой площадкой для тренировок и проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметила она.

«Спорт – это не только медали и рекорды. Это здоровье, характер и возможность для каждого человека реализовать себя. Наша задача – чтобы в каждом муниципалитете были современные, доступные и востребованные спортивные объекты, а занятия спортом стали нормой жизни для всех поколений», – подчеркнула Екатерина Парилова.

В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы кадрового обеспечения отрасли, поддержки муниципалитетов, развития школьного, студенческого и корпоративного спорта, а также расширения доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми, людей старшего возраста и участников СВО.

Дмитрий Филипенко отметил значимость профессионального диалога при формировании обновлённой Народной программы партии:

«Народная программа — это живой документ, который формируется на основе реальных запросов людей и профессионального сообщества. Именно сейчас, на этапе подготовки новой программы, особенно важно обсуждать конкретные инициативы и проекты, которые будут работать на развитие региона и повышение качества жизни людей», – подчеркнул он.

В свою очередь Алексей Антонов акцентировал внимание на важности законодательной поддержки инициатив в сфере спорта и культуры и готовности депутатского корпуса содействовать их реализации.

По итогам круглого стола сформированы предложения для включения в Народную программу партии «Единая Россия», направленные на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, модернизацию действующих объектов, поддержку тренерского состава и повышение доступности занятий физической культурой для всех жителей Нижегородской области.