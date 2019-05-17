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Культура и отдых

Нижегородский оперный театр покажет балет "Белоснежка" в день защиты детей (афиша)

24 мая 2019 14:05  [43] Культура и отдых

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. Пушкина покажет балет "Белоснежка" (3+) в день защиты детей 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Это балет в 2-х действиях известного советского композитора Карэна Хачатуряна по мотивам сказки братьев Гримм. Балетмейстер-постановщик – заслуженный деятель искусств республики Коми Борис Мягков (Москва).

Начало спектакля - 18:00. Продолжительность - 1 час 40 мин.                                   

На следующий день (2 июня) в 18:00 театр покажет биографическую оперу-мюзикл в 2-х действиях "Коко Шанель: страницы жизни" (12+). Действие спектакля происходит во Франции в первой половине XX века.

Автор идеи – директор театра, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. Собольщикова-Самарина Анна Ермакова. Дирижер–постановщик – художественный руководитель театра Ренат Жиганшин. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова (Москва).

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

(сцена из спектакля "Коко Шанель: страницы жизни")

В четверг 6 июня в 12:00 на сцене театра сыграют оперу в 3-х действиях "Мазепа" (12+) . Либретто написано Виктором Бурениным по поэме А.С. Пушкина "Полтава". Действие оперы происходит на Украине в начале XVIII века.

Дирижер-постановщик– лауреат премии города Нижнего Новгорода Евгений Шейко. Режиссер-постановщик– заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии Отар Дадишкилиани.

Продолжительность спектакля 3 часа.

На 7 июня запланирована опера в 2-х действиях "Анна-Марина" (12+) в стихах и письмах Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Дирижер – постановщик – лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин. Режиссер – постановщик – Андрей Сергеев.

Начало спектакля - 18:00. Продолжительность - 2 часа 10 минут.

В субботу 8 июня в 18:00 оперный театр покажет оперетту в 3-х действиях "Летучая мышь" (12+). Действие оперетты происходит в Вене. В основу сюжета положен реальный случай: в Париже на карнавале муж не узнал свою жену и влюбился в нее. Услышав эту историю, 22-летний композитор Иоганн Штраус, создал к ней музыку.

Дирижер-постановщик – Евгений  Шейко. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Белоруссии, заслуженный артист РФ Отар Дадишкилиани. Балетмейстер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Виталий Бутримович.

Продолжительность спектакля 3 часа.

(сцена из спектакля "Летучая мышь")

9 июня в 12:00 нижегородцы вместе с детьми смогут посетить балет в 2-х действиях по известной сказке "Три поросенка" (0+).

Автор либретто и хореографии – постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахской ССР М. Тлеубаев. Балет исполняется под фонограмму.

Продолжительность спектакля 1 час 10 мин.

В четверг 13 июня в 18:00 актеры театра оперы и балета сыграют оперу в 3-х действиях о вольной цыганке и ее возлюбленном "Кармен" (12+). Действие происходит в Испании около 1830 года.

Дирижер-постановщик – лауреат премии Нижнего Новгорода Евгений Шейко. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова.

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут.

(сцена из спектакля "Кармен")

14 июня в 18:00 гостей театра ждет мюзикл в водевильных тонах в двух действиях "Красавец мужчина" (12+) по мотивам пьесы Островского.

Автор либретто-Маргарита Каминская. Дирижер-постановщик –лауреат премии "Творческая удача" Сергей Вантеев. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Илья Можайский (Москва).

Продолжительность спектакля 2 часа 50 мин.    

В субботу 15 июня нижегородцев ждет балетная феерия в 2-х действиях "Пламя страсти и любви" (12+) на музыку Шарля Гуно, Мориса Равеля, Вила Лобоса. В первую часть вошли одноактные балеты "Вальпургиева ночь" и "Новые амазонки". Вторая часть – "Испанские миниатюры" на испанскую народную музыку в обработке В. Сайко.

Дирижер-постановщик – народный артист России, профессор Владимир Бойков. Балетмейстер – заслуженная артистка России Нина Дьяченко.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 мин.                                                                           

На воскресенье (16 июня в 18:00) запланирована премьера этого сезона – оперетта в 2-х действиях "Сильва" (12+). Она посвящена звезде варьете Сильве Вареску. Действие происходит в 1912 году в Будапеште и в Вене.                        

Режиссер-постановщик – Сусанна Цирюк (Санкт-Петербург). Дирижер-постановщик – лауреат премии "Творческая удача" Сергей Вантеев. 

(сцена из спектакля "Сильва")                  

Театральный сезон закрывается 20 июня. В этот день в 18:00 гостям театра покажут оперу в 3-х действиях Глинка "Иван Сусанин" (12+).

Дирижер-постановщик – Евгений Шейко. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Белоруссии, заслуженный артист России Отар Дадишкилиани.  

Продолжительность спектакля 3 часа.

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