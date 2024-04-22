Ретротрамвай запустят по Рождественской в Нижнем Новгороде в майские выходные

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Ретротрамвай запустят по улице Рождественской в Нижнем Новгороде 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Довоенный трамвай серии КМ будет курсировать в эти дни по улице Рождественской - от площади Народного единства до Благовещенской площади, с 10:30 до 21:00.
Проезд в нем будет бесплатным для всех пассажиров.
"В майские праздники к нам традиционно приезжает много туристов. Надеюсь, что наш ретровагон порадует как туристов, так и жителей Нижнего Новгорода. Особенно символично это в контексте того, что наш город – родоначальник трамвайного движения в России", - сказал исполнительный директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.
СПРАВКА:
Трамвай серии КМ - серия советских четырехосных моторных двусторонних высокопольных трамвайных вагонов, которые выпускались серийно на Коломенском паровозостроительном заводе и заводе "Красное Сормово" в городе Горьком в 1926-1939 годах.
Напомним, три паровоза запустят по новым экскурсионным маршрутам в Нижегородской области.
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