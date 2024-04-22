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Культура и отдых

Ретротрамвай запустят по Рождественской в Нижнем Новгороде в майские выходные

03 мая 2024 17:13  [63] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ретротрамвай запустят по улице Рождественской в Нижнем Новгороде 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Довоенный трамвай серии КМ будет курсировать в эти дни по улице Рождественской -  от площади Народного единства до Благовещенской площади, с 10:30 до 21:00.

Проезд в нем будет бесплатным для всех пассажиров.

"В майские праздники к нам традиционно приезжает много туристов. Надеюсь, что наш ретровагон порадует как туристов, так и жителей Нижнего Новгорода. Особенно символично это в контексте того, что наш город – родоначальник трамвайного движения в России", - сказал исполнительный директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.

СПРАВКА:

Трамвай серии КМ - серия советских четырехосных моторных двусторонних высокопольных трамвайных вагонов, которые выпускались серийно на Коломенском паровозостроительном заводе и заводе "Красное Сормово" в городе Горьком в 1926-1939 годах.

Напомним, три паровоза запустят по новым экскурсионным маршрутам в Нижегородской области.

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Теги:
движение Трамвай
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