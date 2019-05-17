Делегация из Сербии посетила Нижний Новгород и участвовала в конференции "Вместе в будущее" Общество

Делегация Сербии в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Делегация из Сербии посетила Нижний Новгород и участвовала в конференции "Вместе в будущее". Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В управлении пояснили, что делегация из гимназии города Шабац (Республика Сербия) посетила Нижний Новгород с ответным визитом в рамках договора о сотрудничестве с гимназией №67 Московского района.

Гости приняли участие в конференции "Вместе в будущее" "Славянский мир: общность и многообразие", а также посетили кампус и Сербский центр университета им. Н.И. Лобачевского.

В управлении пояснили, что сотрудничество гимназии №67 с гимназией города Шабац началось два года назад. Основными вопросами сотрудничества являются воспитание толерантности и гуманизма, активное вовлечение учителей и школьников в общественную жизнь, знакомство и сближение жителей России и Сербии, изучение языков и культур.

Осенью этого года ученики гимназии №67 поедут в Сербию укреплять российско-сербские отношения.