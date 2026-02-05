Более 4 тысяч полетов БПЛА совершено в Нижегородской области за год Общество

Фото: Максим Герасимов

В 2025 году в Нижегородской области совершен 4 021 полет с использованием беспилотных авиационных систем. Это стало возможным благодаря действующему в регионе экспериментальному правовому режиму, оператором которого выступает АНО "ГорькийТех".

Отрасль развивается в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион ведет системную работу по внедрению беспилотных технологий: развивается инфраструктура, предусмотрены меры поддержки для производителей, организовано обучение специалистов, а также сформирован комплекс правовых решений, позволяющих использовать дроны в гражданских целях. По итогам 2025 года область вышла в число лидеров по масштабному применению БАС.

В настоящее время в рамках ЭПР к полетам допущено около 100 беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что благодаря созданной в регионе правовой и технологической базе в течение года было запущено около 30 проектов в сфере тестирования и использования БПЛА. Он уточнил, что участники ЭПР реализуют инициативы в сферах логистики, мониторинга, картографии и других направлениях при поддержке областных властей.

Одним из ключевых достижений стало внедрение медицинской аэрологистики — с помощью дронов теперь возможно доставлять биоматериалы между медучреждениями города. Это позволяет значительно сократить время постановки диагнозов.

Кроме того, в регионе впервые в России была реализована практика городской аэрологистики. В черте Нижнего Новгорода организована доставка продуктов питания, мелкой бытовой техники и другой продукции при участии партнерских организаций.

Помимо логистических задач, беспилотники активно применяются для мониторинга и аэрофотосъёмки.

Успешная реализация проекта в Нижегородской области послужила основой для расширения ЭПР на другие регионы. В 2025 году к эксперименту присоединились Калужская и Владимирская области.

Руководитель направления ЭПР в АНО "ГорькийТех" Елена Гущина отметила, что наличие действующего режима в регионе позволяет не только развивать текущие проекты, но и создавать условия для дальнейшего расширения сценариев использования беспилотников. По её словам, дроны становятся эффективным инструментом решения городских и социальных задач.

Напомним, национальный проект "Беспилотные авиационные системы", разработанный по поручению президента России, направлен на создание инновационной отрасли, охватывающей производство дронов и их применение в различных секторах экономики, открывая новые возможности для бизнеса и общества.