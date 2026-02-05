В Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за скачка цен в снегопад Общество

Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, призвал ужесточить контроль за ценообразованием в сфере такси, особенно в сложных погодных условиях. По его мнению, агрегаторы должны устанавливать тарифы на поездки в разумных пределах, чтобы не провоцировать рост социальной напряжённости.

Нилов рассказал 360.ru, что направил запросы в Министерство транспорта и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку деятельности агрегаторов, которые, по его словам, необоснованно завышают цены в несколько раз во время снегопадов, дождей и других неблагоприятных погодных условий. Он подчеркнул, что, хотя динамическое ценообразование допустимо, оно не должно приводить к многократному увеличению стоимости поездок.

Парламентарий отметил, что резкое повышение цен на такси вызывает недовольство и раздражение у россиян, особенно когда это происходит из-за невозможности добраться до дома другими способами. Он также напомнил о недавнем введении послаблений для самозанятых таксистов, что, по его мнению, свидетельствует о готовности властей реагировать на запросы отрасли.

Ранее Роман Болотов, ведущий аналитик сервиса "Яндекс Такси", подтвердил, что во время январского снегопада стоимость поездок возросла на 20–25%. Время ожидания машины увеличилось на 15%, а средняя продолжительность поездки — примерно на 25%.

