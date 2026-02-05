Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля Общество

В столице Приволжья снова пропал мобильный интернет, сообщают читатели НИА "Нижний Новгород".

С утра 5 февраля перебои с интернетом наблюдаются в разных частях города. У одних сеть не ловит на Автозаводе, у других в районе площади Лядова.

Ранее стало известно, что из-за угрозы атаки БПЛА нижегородский аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, в регионе работает более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi.