Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля

В столице Приволжья снова пропал мобильный интернет, сообщают читатели НИА "Нижний Новгород".
С утра 5 февраля перебои с интернетом наблюдаются в разных частях города. У одних сеть не ловит на Автозаводе, у других в районе площади Лядова.
Ранее стало известно, что из-за угрозы атаки БПЛА нижегородский аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.
Напомним, в регионе работает более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+