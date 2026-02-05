В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
05 февраля 2026 12:51Нижегородский аэропорт заработал штатно после угрозы атаки БПЛА
05 февраля 2026 12:15Более 4 тысяч полетов БПЛА совершено в Нижегородской области за год
05 февраля 2026 12:001,75 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области за год
05 февраля 2026 11:49Шалабаев обсудил со студентами НГПУ новые меры поддержки молодых педагогов
05 февраля 2026 11:42Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля
05 февраля 2026 11:32В Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за скачка цен в снегопад
05 февраля 2026 10:25Билайн в партнерстве с "Лабораторией Касперского" запустил бесплатный сканер киберугроз
05 февраля 2026 10:07Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА
05 февраля 2026 10:02Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника
05 февраля 2026 09:0410 пассажиров с инфекциями нашли в нижегородском аэропорту
Общество

Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля

05 февраля 2026 11:42 Общество
Нижегородцы жалуются на перебои с интернетом 5 февраля

В столице Приволжья снова пропал мобильный интернет, сообщают читатели НИА "Нижний Новгород". 

С утра 5 февраля перебои с интернетом наблюдаются в разных частях города. У одних сеть не ловит на Автозаводе, у других в районе площади Лядова. 

Ранее стало известно, что из-за угрозы атаки БПЛА нижегородский аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.  

Напомним, в регионе работает более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

