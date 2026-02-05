Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде судебные приставы принудительно выселили двух жителей города, которые не хотели покидать уже проданную собственником квартиру.

Как сообщили в ГУФССП по региону, ранее жилье принадлежало их родственнику. Он продал квартиру, но проживавшие в ней граждане отказались освобождать помещение добровольно.

Новый собственник обратился в суд с иском о выселении. Получив решение суда, приставы возбудили исполнительное производство. Жильцам вручили требование о выселении. Однако они проигнорировали его и не освободили квартиру в установленное законом время. За это с них взыскали исполнительский сбор, а также несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения требований суда.

В итоге судебный пристав совместно с взыскателем выселили жильцов. Имущество было описано, составлен акт о выселении.

