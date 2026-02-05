Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2026 11:32В Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за скачка цен в снегопад
05 февраля 2026 10:25Билайн в партнерстве с "Лабораторией Касперского" запустил бесплатный сканер киберугроз
05 февраля 2026 10:07Ограничения введены в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА
05 февраля 2026 10:02Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника
05 февраля 2026 09:0410 пассажиров с инфекциями нашли в нижегородском аэропорту
05 февраля 2026 08:40"Чкалов" в Нижнем Новгороде вошел в топ-3 лучших аэропортов России
05 февраля 2026 08:18Мэр предупредил нижегородцев о предстоящих снежных выходных
05 февраля 2026 08:05Самосвалы сбрасывали грязный снег в лесу Нижнего Новгорода
05 февраля 2026 07:53Соцучастковые организовали сбор гуманитарки для бойцов СВО к 23 февраля
04 февраля 2026 19:12На Нижегородской станции аэрации рухнул купол первичного отстойника: что известно
Общество

Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника

05 февраля 2026 10:02 Общество
Приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде судебные приставы принудительно выселили двух жителей города, которые не хотели покидать уже проданную собственником квартиру.

Как сообщили в ГУФССП по региону, ранее жилье принадлежало их родственнику. Он продал квартиру, но проживавшие в ней граждане отказались освобождать помещение добровольно.

Новый собственник обратился в суд с иском о выселении. Получив решение суда, приставы возбудили исполнительное производство. Жильцам вручили требование о выселении. Однако они проигнорировали его и не освободили квартиру в установленное законом время. За это с них взыскали исполнительский сбор, а также несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения требований суда.

В итоге судебный пристав совместно с взыскателем выселили жильцов. Имущество было описано, составлен акт о выселении. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году судебные приставы разыскали 206 нижегородцев, скрывавшихся от суда и следствия. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 18:261,1 млн рублей взыскали с ИП за затянувшийся ремонт нижегородской больницы
23 декабря 2025 08:00Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу
18 ноября 2025 19:00543 тысячи рублей заплатила нижегородская фирма за утечку данных клиента
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных