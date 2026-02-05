Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородский аэропорт заработал штатно после угрозы атаки БПЛА

05 февраля 2026 12:51 Общество
В нижегородском аэропорту сняты ограничения, которые вводились из-за угрозы атаки БПЛА 5 февраля. 

По данным Росавиации, воздушная гавань работает штатно. Хотя ранее в течение нескольких часов прием и отправление рейсов производились только по согласованию с компетентными органами. 

Напомним, что сегодня нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом в разных частях областного центра. 

Аэропорт беспилотники Росавиация
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных