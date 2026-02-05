Нижегородский аэропорт заработал штатно после угрозы атаки БПЛА Общество

В нижегородском аэропорту сняты ограничения, которые вводились из-за угрозы атаки БПЛА 5 февраля.

По данным Росавиации, воздушная гавань работает штатно. Хотя ранее в течение нескольких часов прием и отправление рейсов производились только по согласованию с компетентными органами.

Напомним, что сегодня нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом в разных частях областного центра.