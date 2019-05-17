Более 40 жителей Дзержинска наградят Почетными грамотами города Общество

Более 40 жителей Дзержинска наградят Почетными грамотами города. Об этом сообщили в отделе по работе со СМИ Дзержинской Думы.

Согласно информации, решение об этом депутаты приняли накануне празднования Дня города и Дня химика.

Ходатайства о награждении Почетной грамотой города за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Дзержинска поступили от 39 городских предприятий, организаций и учреждений.

В результате почетные грамоты Дзержинска получат:

- старший государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области Светлана Ваганова,

- слесарь-ремонтник производства метилдиэтаноламина ЗАО "Химсорбент" Сергей Валов,

заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" ФГБОУ ВО "РАНХиГС при Президенте РФ" Светлана Виноградова,

- заместитель директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности АО "Авиабор" Сергей Гирской,

- аппаратчик синтеза ООО "Синтез – ПКЖ" Алексей Гордеев,

- заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Дзержинска" Наталья Журкова,

- начальник котельной энергопроизводства АО "ДПО "Пластик" Олег Зотов,

- менеджер по логистике ООО "Завод синтанолов" Лилия Калинина,

- начальник отдела по учету расчетов с покупателями, поставщиками и финансово-расчетных операций управления бухгалтерского, налогового учета и контроля департамента планово-экономического и финансового обеспечения ООО "УК "Корунд Плюс" Надежда Кулькова,

- шеф-повар столовой ОАО "НИИК" Татьяна Ларькина,

- мастер колбасно-кулинарного цеха ОАО "Дзержинский мясокомбинат" Светлана Лобанова,

- формовщик теста хлебозавода № 3 АО "Дзержинскхлеб" Ольга Макарова,

- заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" Марина Маляканова,

- лаборант по физико-механическим испытаниям лаборатории производства труб и фасонных изделий из поливинилхлорида АО "ХЕМКОР" Нина Маслюкова,

- мастер производственного участка АО "ГосНИИ "Кристалл" Лариса Михеева,

- аппаратчик участка непредельных углеводородов и их соединений производства окиси этилена и гликолей АО "Сибур-Нефтехим" Алексей Молев,

- главный инженер МКУ "Городское жилье" Дмитрий Москвичев,

- заместитель генерального директора по производству АО "ДЗХО "Заря" Антон Мурашов,

- заместитель директора по безопасности и хозяйственной работе ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий" Александр Мухин,

- директор центра планирования АО "НИПОМ" Марина Назарова,

- начальник отдела управления качеством ООО "Тиссен Крупп Индастриал Солюшнс (РУС)" Галина Николаева,

- начальник управления планирования расходов и формирования свода городского бюджета департамента финансов администрации города Дзержинска Елена Пензина,

- оператор центрального пульта управления-газогенератора цеха строительного гипса ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" Антон Пошивалов,

- станочник широкого профиля ООО "Аспект Ру" Николай Рожков,

- консультант департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска Ольга Русаловская,

- заведующий учебно-производственными мастерскими ГБПОУ "Дзержинский химический техникум имени Красной Армии" Алексей Савин,

- начальник смены склада ООО "Капелла" Дмитрий Симагин;

- заместитель технического директора по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям дирекции ЗАО "Корунд-Циан" Сергей Смирнов,

- ведущий специалист управления экономико-контрольно-претензионной работы КУМИ администрации города Дзержинска Лариса Соколова,

- заместитель начальника правового управления Дзержинской думы Виктория Спирченкова,

- руководитель группы учета поступления и расходования средств – главного бухгалтера ГУ "Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области" Ольга Стряпихина,

- машинист экструдера участка листового полиметилметакрилата отделения полиметилметакрилата производства экструзионного органического стекла ЗАО "Экструдер" Наталья Субботина,

- начальник лаборатории цеха метилового эфира метакриловой кислоты АО "Корунд-Системы" Елена Тихонова,

- инженер по проектно-сметной работе отдела смет и калькуляций проектно-строительного управления ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" Ольга Фомичева,

- оператор плетельных машин производства плетельного участка ОАО "Канат" Марина Храменкова,

- бухгалтер ООО "Горлифт" Татьяна Цыплерова,

- наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО "ТИКО-Пластик" Александр Черненко,

- энергетик участка ремонта электрооборудования цеха блочного пенополиуретана ООО "Корунд" Евгений Чечеткин,

- механик Игумновской ТЭЦ ООО "Синтез ОКА" Олег Шашков,

- слесарь механосборочных работ АО "ГосНИИмаш имени В.В.Бахирева" Сергей Шинжаев,

- инженер-сметчик ООО "Тепло-энергетическая компания" Светлана Юдина,

- специалист по реабилитации инвалидов ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Дарья Юлина.

Напомним, согласно положению о Почетной грамоте, количество ходатайств не может быть более одного на каждую тысячу работающих в соответствующей отрасли.