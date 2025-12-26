В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Дзержинске планируют упорядочить застройку Торговой площади, где на протяжении многих лет стихийно возводились торговые павильоны и образовался местный "шанхай". Особое внимание уделят участку у ЦУМа, где в последние годы появились новые объекты, не прошедшие необходимое согласование.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в администрации города прошло совещание, в котором приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин и глава Дзержинска Михаил Клинков.

По ходу обсуждения выяснилось, что часть торговых сооружений, построенных еще в начале 2000-х годов, не соответствует современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, новые павильоны не были согласованы с главным архитектором города, что нарушает установленные градостроительные нормы.

Существующая застройка на участке площадью около 6 гектаров привела к нехватке парковочных мест и создает серьезные затруднения для движения транспорта. Участники совещания подчеркнули, что к 100-летнему юбилею города необходимо кардинально изменить внешний облик площади.

Власти рассматривают возможность обращения в суд и применения механизма комплексного развития территорий (КРТ) для решения проблемы. Также в Заксобрании предложили внести изменения в законодательство, чтобы сделать обязательным согласование всех подобных проектов с главой города.

Администрации Дзержинска и профильным министерствам поручено провести всесторонний анализ ситуации и выработать конкретный план действий по упорядочиванию застройки и благоустройству территории.

