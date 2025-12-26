Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 14:55Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом
26 декабря 2025 14:38265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации
26 декабря 2025 14:36Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники
26 декабря 2025 14:00В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"
26 декабря 2025 13:50Волонтеры Эн+ создали атмосферу тепла, поддержки и новогоднего волшебства для детей
26 декабря 2025 13:28Музей полиции открылся в нижегородском "Лимпопо"
26 декабря 2025 12:55НГТУ откроет комнату матери и ребенка в Верхних Печерах
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
26 декабря 2025 12:11Около 400 единиц техники убирают снег в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 11:2820 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ
Общество

В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"

26 декабря 2025 14:00 Общество
В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного шанхая

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Дзержинске планируют упорядочить застройку Торговой площади, где на протяжении многих лет стихийно возводились торговые павильоны и образовался местный "шанхай". Особое внимание уделят участку у ЦУМа, где в последние годы появились новые объекты, не прошедшие необходимое согласование.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в администрации города прошло совещание, в котором приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин и глава Дзержинска Михаил Клинков.

По ходу обсуждения выяснилось, что часть торговых сооружений, построенных еще в начале 2000-х годов, не соответствует современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, новые павильоны не были согласованы с главным архитектором города, что нарушает установленные градостроительные нормы.

Существующая застройка на участке площадью около 6 гектаров привела к нехватке парковочных мест и создает серьезные затруднения для движения транспорта. Участники совещания подчеркнули, что к 100-летнему юбилею города необходимо кардинально изменить внешний облик площади.

Власти рассматривают возможность обращения в суд и применения механизма комплексного развития территорий (КРТ) для решения проблемы. Также в Заксобрании предложили внести изменения в законодательство, чтобы сделать обязательным согласование всех подобных проектов с главой города.

Администрации Дзержинска и профильным министерствам поручено провести всесторонний анализ ситуации и выработать конкретный план действий по упорядочиванию застройки и благоустройству территории.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске появится крупный распределительный центр.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске появится крупный распределительный центр.

Благоустройство Строительство
