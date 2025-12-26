В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"

Фото:
В Дзержинске планируют упорядочить застройку Торговой площади, где на протяжении многих лет стихийно возводились торговые павильоны и образовался местный "шанхай". Особое внимание уделят участку у ЦУМа, где в последние годы появились новые объекты, не прошедшие необходимое согласование.
Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в администрации города прошло совещание, в котором приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин и глава Дзержинска Михаил Клинков.
По ходу обсуждения выяснилось, что часть торговых сооружений, построенных еще в начале 2000-х годов, не соответствует современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, новые павильоны не были согласованы с главным архитектором города, что нарушает установленные градостроительные нормы.
Существующая застройка на участке площадью около 6 гектаров привела к нехватке парковочных мест и создает серьезные затруднения для движения транспорта. Участники совещания подчеркнули, что к 100-летнему юбилею города необходимо кардинально изменить внешний облик площади.
Власти рассматривают возможность обращения в суд и применения механизма комплексного развития территорий (КРТ) для решения проблемы. Также в Заксобрании предложили внести изменения в законодательство, чтобы сделать обязательным согласование всех подобных проектов с главой города.
Администрации Дзержинска и профильным министерствам поручено провести всесторонний анализ ситуации и выработать конкретный план действий по упорядочиванию застройки и благоустройству территории.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске появится крупный распределительный центр.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+