Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года Общество

Фото: Максим Герасимов

Трамваи могут снова начать ходить по улице Ошарской в Нижнем Новгороде до конца 2025 года. Это возможно при условии, что погодные условия позволят завершить все необходимые работы в установленное время.

Как сообщили в ЦРТС региона, сейчас на улице продолжается обустройство контактной сети. Параллельно ведется реализация всего комплекса запланированных работ.

Согласно графику, завершить перекладку трамвайных путей и сопутствующие работы планируется до января.

В ЦРТС уточнили, что при благоприятной погоде выполнение полного объема работ возможно без сдвига сроков, и в этом случае запуск трамвайных маршрутов по улице Ошарской может состояться еще до Нового года.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей.

Также напомним, что 25 декабря в заречной части Нижнего Новгорода на маршрутах №6 и №7 начали курсировать трехсекционные трамваи.