Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 18:59Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года
26 декабря 2025 17:13Качество ЖКУ улучшилось для 131 тысячи нижегородцев благодаря ФРТ
26 декабря 2025 16:11Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году
26 декабря 2025 16:00В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами
26 декабря 2025 15:45Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году
26 декабря 2025 15:18Минсоцпол займется семейной политикой в Нижегородской области
26 декабря 2025 14:55Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом
26 декабря 2025 14:38265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации
26 декабря 2025 14:36Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники
26 декабря 2025 14:00В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"
Общество

Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года

26 декабря 2025 18:59 Общество
Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года

Фото: Максим Герасимов

Трамваи могут снова начать ходить по улице Ошарской в Нижнем Новгороде до конца 2025 года. Это возможно при условии, что погодные условия позволят завершить все необходимые работы в установленное время.

Как сообщили в ЦРТС региона, сейчас на улице продолжается обустройство контактной сети. Параллельно ведется реализация всего комплекса запланированных работ.

Согласно графику, завершить перекладку трамвайных путей и сопутствующие работы планируется до января.

В ЦРТС уточнили, что при благоприятной погоде выполнение полного объема работ возможно без сдвига сроков, и в этом случае запуск трамвайных маршрутов по улице Ошарской может состояться еще до Нового года.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей.

Также напомним, что 25 декабря в заречной части Нижнего Новгорода на маршрутах №6 и №7 начали курсировать трехсекционные трамваи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 08:13170 нижегородских трамваев "МиНиН" застрахуют на 57 млн рублей
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
21 декабря 2025 10:08Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных