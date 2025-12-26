Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами

26 декабря 2025 16:00 Общество
В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами

С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Нижегородской области будет действовать особый противопожарный режим. Его ввели, чтобы снизить риски пожаров во время новогодних и рождественских праздников, сообщили в пресс-службе правительства.

В этот период запрещено устраивать массовые мероприятия в зданиях, где нарушены требования пожарной безопасности или есть угроза для жизни и здоровья людей.

Также под запрет попадает использование пиротехники III класса — это салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки. Их нельзя запускать ближе чем в 50 метрах от жилых домов высотой от трёх этажей.

В каждом районе региона определят специальные площадки, где можно будет безопасно запускать фейерверки. Места выберут с учётом расстояния до ближайших зданий и других объектов.

Родителям советуют внимательно следить за детьми: не оставлять их без присмотра и не допускать, чтобы они играли со спичками, зажигалками или фейерверками.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не будет праздничного салюта в Новый год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Безопасность Новый год Салют
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных