Общество

Качество ЖКУ улучшилось для 131 тысячи нижегородцев благодаря ФРТ

26 декабря 2025 17:13
Качество ЖКУ улучшилось для 131 тысячи нижегородцев благодаря ФРТ

В Нижегородской области модернизируют объекты коммунальной инфраструктуры. В том числе эта работа ведется по программе с привлечением финансовой поддержки Фонда развития территорий.

«Ключевая задача этой программы – повышение качества предоставляемых гражданам качественных коммунальных услуг за счет обновления систем и объектов коммунальной инфраструктуры. С ее старта в 2023 году в Нижегородской области, в частности, ввели в эксплуатацию 223,7 км инженерных сетей. Наибольший объем работ по модернизации инженерных коммуникаций провели в сфере водоснабжения – ввели порядка 113 км, также обновили свыше 86 км сетей теплоснабжения и 24,7 км водоотведения. Кроме того, введены три площадных объекта. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для свыше 131 тыс. человек», - отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Оператором программы выступает Фонд развития территорий, работа ведется под кураторством Минстроя России.

«В том числе по этой программе недавно были введены в эксплуатацию участки инженерных сетей в Володарском, Навашинском, Ардатовском муниципальных округах и городе Первомайске общей протяженностью 82,6 км. Кроме того, ввели в эксплуатацию две новые блочно-модульные котельные в рабочем поселке Юганец и селе Починки. Благодаря этому качество оказываемых услуг повысилось для более 13 тыс. человек», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Для полного завершения программы в Нижегородской области осталось ввести в эксплуатацию еще несколько участков инженерных коммуникаций. По информации региона, строительно-монтажные работы уже выполнены, идет приемка.

